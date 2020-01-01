Коммунальное и госимущество будет сдаваться в аренду через е-аукционы
Кабинет министров утвердил новый Порядок передачи государственного и коммунального имущества в аренду. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.
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Согласно решению Кабмина, новые механизмы предусматривают, в частности, передачу имущества исключительно через электронную торговую систему, обнародование информации по результатам аукциона и введение онлайн-мониторинга.
“Решение направлено на повышение эффективности арендных отношений, упрощение и осовременивание процедур аренды, обеспечение равного доступа всех заинтересованных потенциальных арендаторов к имуществу и конкурентоспособности, предотвращение злоупотреблений и усиление общественного контроля в этой сфере“, - говорится в сообщении.
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По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, проведение прозрачных аукционов обеспечит увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты.
“Это будет способствовать развитию рыночной среды и, как следствие, увеличению количества рабочих мест и самозанятости населения“, - отметил чиновник.
Напомним, что в центре Киева целый квартал зданий госорганов, пребывающих в запущенном состоянии, могут отдать под приватизацию.
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