В Кабмине надеются повысить эффективность арендных отношений и обеспечить равный доступ всех потенциальных арендаторов.

Коммунальное и госимущество будет сдаваться в аренду через е-аукционы depositphotos.com

Кабинет министров утвердил новый Порядок передачи государственного и коммунального имущества в аренду. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

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Согласно решению Кабмина, новые механизмы предусматривают, в частности, передачу имущества исключительно через электронную торговую систему, обнародование информации по результатам аукциона и введение онлайн-мониторинга.

“Решение направлено на повышение эффективности арендных отношений, упрощение и осовременивание процедур аренды, обеспечение равного доступа всех заинтересованных потенциальных арендаторов к имуществу и конкурентоспособности, предотвращение злоупотреблений и усиление общественного контроля в этой сфере“, - говорится в сообщении.

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По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, проведение прозрачных аукционов обеспечит увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты.

“Это будет способствовать развитию рыночной среды и, как следствие, увеличению количества рабочих мест и самозанятости населения“, - отметил чиновник.

Напомним, что в центре Киева целый квартал зданий госорганов, пребывающих в запущенном состоянии, могут отдать под приватизацию.