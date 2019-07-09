Киевские застройщики посчитали убытки: Названа причина
За три неполных месяца карантина киевские застройщики недополучили около 4,5 млрд. грн. Об этом заявила директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса POLARISHome&Plaza Анжелика Саакян.
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По ее словам, застройщики из запланированных к продаже на период с марта по май в общей сложности не смогли реализовать свыше 4 тыс. квартир. При этом потери в чистой прибыли оцениваются в размере около 1,3-1,4 млрд. грн.
“Для 25% строящихся объектов, финансирование которых ведется в основном за счет средств покупателей, непроданные за время карантина квартиры могут стать сложнорешаемой без сторонней финансовой помощи проблемой. Только у 17-20% проектов, преимущественно новых форматов и реализуемых 2-3 девелоперами, существует финансовый запас, который позволит в период до 12 месяцев строить без привлечения средств инвесторов“, - сказала эксперт.
Она отметила, что именно на такие объекты сейчас ориентируются, как покупатели, так и другие застройщики.
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В то же время, по словам Саакян, за последние 2-3 недели уровень продаж на первичном рынке Киева, по сравнению с мартом-началом мая, несколько вырос.
“Вместе с тем, застройщикам, чтобы выйти на показатели января-февраля, может потребоваться минимум от 4 до 6 месяцев - объекты новых форматов, а максимум - свыше 1 года - объекты эконом-класса“, - рассказала эксперт рынка.
По ее словам, в последующие 2-3 месяца для потенциального покупателя важную роль будут играть 5 главных факторов:
- качество строительства и функциональные возможности будущего жилого комплекса;
- темп и сроки строительства;
- имидж компании-застройщика;
- инвестиционная привлекательность;
- акционные предложения.
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Эксперт считает, что важным для выхода первичного рынка из кризиса, вызванного пандемией, может стать ряд экономический мер, направленных на оживление экономики, повышение благосостояния граждан, а также политическая стабильность в стране.
“Первичный рынок жилья зависит не только от покупательской способности наших граждан, но и от возможности привлечь дополнительное финансирование для завершения начатых объектов. В этом вопросе государство может стать главным двигателем дальнейшего развития отрасли, предоставив возможность застройщикам получить краткосрочные кредиты под 3-5% годовых“, - подытожила Саакян.
Напомним, что в Киеве начался кризис на рынке недвижимости.
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