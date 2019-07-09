Киевские застройщики посчитали убытки: Названа причина

Только у 20% проектов существует финансовый запас, позволяющий продолжать строительство без привлечения средств инвесторов.

За три неполных месяца карантина киевские застройщики недополучили около 4,5 млрд. грн. Об этом заявила директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса POLARISHome&Plaza Анжелика Саакян.

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По ее словам, застройщики из запланированных к продаже на период с марта по май в общей сложности не смогли реализовать свыше 4 тыс. квартир. При этом потери в чистой прибыли оцениваются в размере около 1,3-1,4 млрд. грн.

“Для 25% строящихся объектов, финансирование которых ведется в основном за счет средств покупателей, непроданные за время карантина квартиры могут стать сложнорешаемой без сторонней финансовой помощи проблемой. Только у 17-20% проектов, преимущественно новых форматов и реализуемых 2-3 девелоперами, существует финансовый запас, который позволит в период до 12 месяцев строить без привлечения средств инвесторов“, - сказала эксперт.

Она отметила, что именно на такие объекты сейчас ориентируются, как покупатели, так и другие застройщики.

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В то же время, по словам Саакян, за последние 2-3 недели уровень продаж на первичном рынке Киева, по сравнению с мартом-началом мая, несколько вырос.

“Вместе с тем, застройщикам, чтобы выйти на показатели января-февраля, может потребоваться минимум от 4 до 6 месяцев - объекты новых форматов, а максимум - свыше 1 года - объекты эконом-класса“, - рассказала эксперт рынка.

По ее словам, в последующие 2-3 месяца для потенциального покупателя важную роль будут играть 5 главных факторов:

качество строительства и функциональные возможности будущего жилого комплекса;

темп и сроки строительства;

имидж компании-застройщика;

инвестиционная привлекательность;

акционные предложения.

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Эксперт считает, что важным для выхода первичного рынка из кризиса, вызванного пандемией, может стать ряд экономический мер, направленных на оживление экономики, повышение благосостояния граждан, а также политическая стабильность в стране.

“Первичный рынок жилья зависит не только от покупательской способности наших граждан, но и от возможности привлечь дополнительное финансирование для завершения начатых объектов. В этом вопросе государство может стать главным двигателем дальнейшего развития отрасли, предоставив возможность застройщикам получить краткосрочные кредиты под 3-5% годовых“, - подытожила Саакян.

Напомним, что в Киеве начался кризис на рынке недвижимости.