Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевские застройщики посчитали убытки: Названа причина

Комментариев: 0
Только у 20% проектов существует финансовый запас, позволяющий продолжать строительство без привлечения средств инвесторов.
Киевские застройщики за время карантина недополучили 4,5 млрд грн - Эксперт
Киевские застройщики за время карантина недополучили 4,5 млрд грн - Эксперт
depositphotos.com

За три неполных месяца карантина киевские застройщики недополучили около 4,5 млрд. грн. Об этом заявила директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса POLARISHome&Plaza Анжелика Саакян.

Читай также: Для выхода из карантина первичному рынку жилья нужно минимум полгода - эксперт

По ее словам, застройщики из запланированных к продаже на период с марта по май в общей сложности не смогли реализовать свыше 4 тыс. квартир. При этом потери в чистой прибыли оцениваются в размере около 1,3-1,4 млрд. грн.

“Для 25% строящихся объектов, финансирование которых ведется в основном за счет средств покупателей, непроданные за время карантина квартиры могут стать сложнорешаемой без сторонней финансовой помощи проблемой. Только у 17-20% проектов, преимущественно новых форматов и реализуемых 2-3 девелоперами, существует финансовый запас, который позволит в период до 12 месяцев строить без привлечения средств инвесторов“, - сказала эксперт.

Она отметила, что именно на такие объекты сейчас ориентируются, как покупатели, так и другие застройщики.

Читай также: Застройщики будут тратить на создание новых ЖК на 15-20% больше

В то же время, по словам Саакян, за последние 2-3 недели уровень продаж на первичном рынке Киева, по сравнению с мартом-началом мая, несколько вырос.

“Вместе с тем, застройщикам, чтобы выйти на показатели января-февраля, может потребоваться минимум от 4 до 6 месяцев - объекты новых форматов, а максимум - свыше 1 года - объекты эконом-класса“, - рассказала эксперт рынка.

По ее словам, в последующие 2-3 месяца для потенциального покупателя важную роль будут играть 5 главных факторов:

  • качество строительства и функциональные возможности будущего жилого комплекса;
  • темп и сроки строительства;
  • имидж компании-застройщика;
  • инвестиционная привлекательность;
  • акционные предложения.

Читай также: Количество квартир, приобретаемых на начальных стадиях строительства, сократилось на 35% - эксперт

Эксперт считает, что важным для выхода первичного рынка из кризиса, вызванного пандемией, может стать ряд экономический мер, направленных на оживление экономики, повышение благосостояния граждан, а также политическая стабильность в стране.

“Первичный рынок жилья зависит не только от покупательской способности наших граждан, но и от возможности привлечь дополнительное финансирование для завершения начатых объектов. В этом вопросе государство может стать главным двигателем дальнейшего развития отрасли, предоставив возможность застройщикам получить краткосрочные кредиты под 3-5% годовых“, - подытожила Саакян.

Напомним, что в Киеве начался кризис на рынке недвижимости.

Поделись:
Теги: застройщики, строительные объекты, убытки, карантин, инвестиции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь