Вкладчикам пообещали решить вопрос недостроев в ближайшее время.

Чиновники Кабмина встретились с инвесторами Укрбуда: О чем договорились Урядовий портал

Представители Кабмина провели встречу с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации “Укрбуд“. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

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Согласно сообщению, стороны обсудили пути урегулирования вопроса достройки объектов “Укрбуда“.

Так, представители правительства сообщили, что Минобороны уже разработало проект распоряжения, который позволит приступить к решению вопроса недостроев. Сейчас документ находится на стадии согласования в профильных министерствах.

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“Соответствующий проект распоряжения позволит Министерству обороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией “Укрбуд“, на ЗАО “ХК Киевгорстрой“. Проект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время“, - говорится в сообщении Кабмина.

Напомним, что с начала мая в Киеве продолжаются протесты вкладчиков “Укрбуда“. Они требуют от властей завершить строительство жилых комплексов, в которые инвестировали средства. Президент Владимир Зеленский заявил, что строительство ЖК будет завершено компанией Киевгорстрой.