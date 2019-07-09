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Чиновники Кабмина встретились с инвесторами Укрбуда: О чем договорились

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Вкладчикам пообещали решить вопрос недостроев в ближайшее время.
Чиновники Кабмина встретились с инвесторами Укрбуда: О чем договорились
Чиновники Кабмина встретились с инвесторами Укрбуда: О чем договорились
Урядовий портал

Представители Кабмина провели встречу с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации “Укрбуд“. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

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Согласно сообщению, стороны обсудили пути урегулирования вопроса достройки объектов “Укрбуда“.

Так, представители правительства сообщили, что Минобороны уже разработало проект распоряжения, который позволит приступить к решению вопроса недостроев. Сейчас документ находится на стадии согласования в профильных министерствах.

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“Соответствующий проект распоряжения позволит Министерству обороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией “Укрбуд“, на ЗАО “ХК Киевгорстрой“. Проект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время“, - говорится в сообщении Кабмина.

Напомним, что с начала мая в Киеве продолжаются протесты вкладчиков “Укрбуда“. Они требуют от властей завершить строительство жилых комплексов, в которые инвестировали средства. Президент Владимир Зеленский заявил, что строительство ЖК будет завершено компанией Киевгорстрой.

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Теги: Укрбуд, инвесторы, Кабмин
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