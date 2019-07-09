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Шмыгаль рассказал, какой должна быть ставка по ипотеке

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По словам премьера, ипотечная ставка в 10% - это только начало, деньги должны быть еще дешевле.
Шмыгаль рассказал, какой должна быть ставка по ипотеке
Шмыгаль рассказал, какой должна быть ставка по ипотеке
Кабинет министров Украины

Цель Кабинета министров Украины - снизить ипотечную ставку до 7, а то и до 5%. Об этом в интервью телеканалу “Первый западный“ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, ставка в 10% - это только начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы пока сдвинуть экономику с места.

“Бизнес говорит, что деньги должны быть еще дешевле, и мы с этим соглашаемся и мы с этим работаем“, - сказал Шмыгаль.

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По оценке главы правительства, цикл, во время которого кредиты станут значительно дешевле, составит от 3 до 6 месяцев. При этом уже осенью будет наблюдаться улучшение ситуации с ценой на финансовые ресурсы.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что в Украине будет доступен ипотечный кредит под 10% годовых.

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Теги: Шмыгаль, ипотека, процентная ставка
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