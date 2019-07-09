По словам премьера, ипотечная ставка в 10% - это только начало, деньги должны быть еще дешевле.

Шмыгаль рассказал, какой должна быть ставка по ипотеке Кабинет министров Украины

Цель Кабинета министров Украины - снизить ипотечную ставку до 7, а то и до 5%. Об этом в интервью телеканалу “Первый западный“ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читай также: Минфин резко снизил ставки на ОВГЗ

По его словам, ставка в 10% - это только начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы пока сдвинуть экономику с места.

“Бизнес говорит, что деньги должны быть еще дешевле, и мы с этим соглашаемся и мы с этим работаем“, - сказал Шмыгаль.

Читай также: Нацбанк снизил учетную ставку до 6%

По оценке главы правительства, цикл, во время которого кредиты станут значительно дешевле, составит от 3 до 6 месяцев. При этом уже осенью будет наблюдаться улучшение ситуации с ценой на финансовые ресурсы.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что в Украине будет доступен ипотечный кредит под 10% годовых.