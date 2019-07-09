ПриватБанк запускает программу доступной ипотеки: Подробности

Ипотеку можно будет получить на срок до 20 лет, а первоначальный взнос составит от 30% стоимости жилья.

ПриватБанк с 1 июля 2020 года открывает кредитование в рамках государственной программы “Доступное жилье под 10%“. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

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Согласно сообщению, такая программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях - процентная ставка по кредитам составит 9,99% годовых. Доступную ипотеку можно будет получить на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья.

“В рамках льготной программы украинцы смогут купить как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию. Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке, ценам, которое предлагается банком“, - говорится в сообщении.

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По подсчетам специалистов ПриватБанка, уже в начале внедрения госпрограммы “Доступное жилье под 10%“ льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тысяч украинцев.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что цель Кабинета министров Украины - снизить ипотечную ставку до 7, а то и до 5%.