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Пять подземных этажей: Кличко рассказал, как "укрепили" дом в центре Киева

Комментариев: 2
Мэр Киева призвал правоохранителей и общественность оперативно реагировать на факты незаконных строек в столице.
Пять подземных этажей: Кличко рассказал, как "укрепили" дом в центре Киева
Пять подземных этажей: Кличко рассказал, как "укрепили" дом в центре Киева
Виталий Кличко/Facebook

В историческом центре Киева на улице Ярославов Вал застройщик, который обязался аварийно укрепить дом, построил рядом новое здание с пятью подземными этажами. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, такое строительство не только является противозаконным, но и может создавать опасность для зданий, находящихся рядом.

“Застройщик там совсем рассудок потерял. И там, где по документам должно быть аварийное укрепление дома, построил новое здание - пять этажей под землю. Представьте! Это не просто пренебрежение законами - это опасно. Там рядом - жилые дома, дипломатические представительства“, - отметил Кличко.

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По словам мэра Киева, он призвал правоохранителей на постоянной основе присоединиться к работе с активистами.

“Чтобы мы, все вместе, оперативно реагировали на обращения киевлян относительно возможных незаконных строек в столице. Чтобы безответственные застройщики понимали, что в городе надо соблюдать закон. И что надо уважать киевлян“, - написал Кличко.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко потребовал от СБУ и ГБР заняться строительной мафией.

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Теги: Кличко, застройщик, центр Киева
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.07.2020, 15:30
Оценка:  0
гость
Надо приехать на место и провести тренировку с этим застройщиком бой на дальней дистанции хотя бы 3*3.
джеф    03.07.2020, 15:29
Оценка:  0
джеф
какой мер такие и застройщики
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