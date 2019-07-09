Для всех клиентов процентная ставка снижена на 2 процентных пункта.

Ощадбанк будет выдавать ипотеку под 9,99% полицейским и госслужащим flickr.com

Государственный Ощадбанк расширил круг лиц, которые могут получить кредит на жилье под 9,99%. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

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Согласно сообщению, теперь воспользоваться программой смогут государственные служащие, сотрудники Национальной полиции Украины, а также Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее льготный кредит по программе “Конечно, 9,99“, запущенной в апреле 2020 года, могли получить работники медицинской сферы.

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Также сообщается, что для всех клиентов снижена процентная ставка на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%.

Напомним, что в конце июня ПриватБанк запустил программу доступной ипотеки.