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"Свет в конце туннеля": В НБУ знают, как достроить ЖК банка "Аркада"

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По словам Рожковой, у финуреждения нет проблем с капиталом и ликвидностью.
"Свет в конце туннеля": В НБУ знают, как достроить ЖК банка "Аркада"
"Свет в конце туннеля": В НБУ знают, как достроить ЖК банка "Аркада"
depositphotos.com

Завершение строительства жилых комплексов банка “Аркада“ станет возможным благодаря участию органов государственной власти. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказала и. о. председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. По ее словам, НБУ принимает участие в решении этого вопроса с 2016 года.

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“Сегодня все включились в урегулирование этой проблемы - правительство, КГГА, мы в какой-то степени как инициатор и модератор. Думаю, что с учетом того, что сейчас все включились, проблема будет решена. Там есть свет в конце туннеля“, - сказала Рожкова.

По ее словам, некоторые вопросы технического характера можно урегулировать достаточно быстро.

“Есть много начатых строек на разных этапах. А вопрос состоит в том, как это все объединить и максимально быстро достроить те дома, которые возможно. Отдать людям и потом продолжать строить то, что нужно строить“, - сказала и.о. главы Нацбанка.

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При этом она отметила, что банк “Аркада“ выступает лишь как управитель фондов финансирования строительства, и у Нацбанка “нет полномочий это контролировать“. В то же время, по словам Рожковой, у “Аркады“ “все нормально с капиталом и более-менее нормально с ликвидностью“.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве возле Офиса президента вкладчики банка “Аркада“ устроили многочисленную акцию протеста. Они требовали решения проблемы с их жильем, в строительство которого они вложили деньги несколько лет назад.

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Теги: недострои, НБУ, банки
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