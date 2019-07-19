Аукцион проходит в прямом эфире на странице Фонда госимущества в Facebook.

Приватизация киевского отеля "Днепр": цена уже выросла более чем в 10 раз dniprohotel.ua

Цена отеля “Днепр“ в центре Киева после начала онлайн-аукциона по его продаже выросла до 850 миллионов гривен. Об этом стало известно в ходе торгов, которые проходят в прямом эфире на странице ФГИ в Facebook.

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Стартовая цена гостиницы составляла 80 миллионов 923,4 тысячи гривен. В торгах принимают участие 29 потенциальных покупателей.

Как известно, перед аукционом по продаже отеля “Днепр“ Фонд госимущества озвучил постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова “Дніпро“ (Dnipro).

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“Больше всего вопросов возникает в последнем параметре. Мы настаиваем на сохранении исторического названия, поскольку за почти 60 лет здание стало одним из символов Киева и лишить его киевлян было бы неправильно“, - отметил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Напомним, что в Раде ждут от Кабмина список объектов, не подлежащих приватизации.