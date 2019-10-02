Самыми приемлемыми по ценам остаются Деснянский, Святошинский и Днепровский районы столицы.

Сколько стоит аренда жилья в Киеве в 2020 году depositphotos.com

Цены на долгосрочную аренду жилья в половине районов Киева по-прежнему не достигли докарантинного уровня. Об этом сообщается в аналитическом материале компании OLX по итогам июля 2020 года.

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По данным компании, рынок долгосрочной аренды отреагировал на начало карантина снижением цен на жилье, сейчас же их уровень постепенно восстанавливается.

“Однако в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах снять квартиру в июле было преимущественно дешевле, чем в докарантинном феврале. Кроме того, по-прежнему меньше стоят двушки в Голосеево (-6%), на Соломенке (-8%) и однушки на Печерске (-9%)“, - говорится в материале.

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Отмечается, что самыми приемлемыми для аренды жилья остаются Деснянский, Святошинский и Днепровский районы столицы.

В июле 2020 комнату в первом можно было снять в среднем за 3 000 грн в месяц, однушку - за 6 700 грн, двушку - за 8 000 грн. Трешка обойдется в 10 000 грн, при этом, если собрать компанию и жить втроем, удастся экономить около 3 370 грн (по сравнению с арендой однушки).

В то же время в Соломенском районе, по информации компании, комнаты сдают за 3 500 грн, однокомнатные квартиры - за 10 000 грн, двухкомнатные - за 12 000 грн.

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“Трешка обойдется в 16 500 грн, однако, арендовав ее втроем, можно платить 5 500 грн в месяц. Сумма экономии по сравнению с однокомнатной квартирой в таком случае составит рекордные для столицы 4 500 грн“, - отмечают эксперты.

В одном из самых дорогих районов по стоимости аренды жилья - Голосеевском - комната обойдется в 3 700 грн в месяц, двухкомнатная квартира, арендованная на двоих, - 7 500 грн, трехкомнатная для троих - 7 570 грн.

В то же время в Шевченковском районе аренда комнаты будет стоить в среднем 3 500 грн, однокомнатной квартиры - 10 500 грн в месяц.

Сэкономить получится, если арендовать двушку для себя и для друга/подруги, - в таком случае месячная плата составит 7 750 грн. Трехкомнатная квартира для троих друзей обойдется чуть дороже - по 8 870 грн в месяц.

Напомним, что в марте 2020 года в Киеве средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляла 12 500 грн, а в июне - 12 100 грн в месяц.