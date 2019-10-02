Ипотечное кредитование: В НБУ назвали главную проблему банков

Кирилл Шевченко выступает за детенизацию рынка первичного жилья.

Украинские банки не спешат активнее работать с ипотекой из-за непрозрачных схем финансирования среди застройщиков. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко. По его словам, именно поэтому необходимо стремиться к детенизации рынка.

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“Рынок первичного жилья недостаточно прозрачный. Некоторые застройщики используют схемы, которые могут приводить к тому, что жильцы в конечном итоге не получают свое жилье. Схемы финансирования непрозрачные“, - рассказал глава НБУ.

Еще одним сдерживающим фактором для банковских учреждений в работе с ипотекой Шевченко назвал мораторий на взыскание валютных кредитов.

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“Президент наложил вето, направив закон со своими замечаниями в Верховную Раду. И банковская система ему за это, я думаю, очень благодарна“, - отметил глава Нацбанка.

Напомним, что Национальный банк Украины ожидает массового запуска ипотеки в ІV квартале 2020 года. Об этом заявила и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова.