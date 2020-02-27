Доступное жилье для молодежи: Кабмин определил будущее госпрограммы

На квартирном учете находятся свыше 657 тысяч граждан, из них более 68 тысяч - молодые люди.

Кабинет министров Украины продлил действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2023 года. Об этом сообщается на сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

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“Решение правительства создает законодательную основу для обеспечения собственным жильем молодых семей по всей стране на значительно более выгодных условиях, чем предлагаемые банковскими учреждениями. Следующим шагом к достижению этой цели должно стать финансирование молодежной жилищной программы в рамках, предусмотренных бюджетными запросами Госмолодёжжилья“, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение 2013-2020 годов (по состоянию на 1 июля 2020 года) в соответствии с Государственной программой обеспечения молодежи жильем было профинансировано 1,1 млрд грн, в том числе из государственного бюджета - 317,6 млн грн, из местных бюджетов - 693 млн грн. За счет этих средств выдано 2237 льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.

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В то же время в Госмолодёжжилье заметили, что в 2015-2020 годах расходов на жилищное кредитование молодежи из общего фонда государственного бюджета Украины предусмотрено не было. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местных бюджетов и специального фонда госбюджета.

Напомним, в июле-сентябре 2020 года в Украине цены на первичном рынке жилья выросли на 7,7%, а на вторичном рынке - на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.