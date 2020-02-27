Инвестиции в недвижимость в Украине: эксперт назвал тренды-2021

Деньги у отечественных инвесторов есть, их интересует только срок окупаемости проектов.

На рынке украинской недвижимости инвесторы охотно вкладываются в загородные проекты, комплексы возле зеленых зон и водоемов. Также активно продолжают строиться офисные и торговые центры нового формата, сообщает UBR.ua со ссылкой на прогноз девелоперской компании DC Evolution.

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Отмечается, что спрос на аренду и приобретение жилья за городом в период карантина скорректировал планы по развитию загородных проектов.

“Сегодня мы видим старты продаж большого количества новых коттеджных городков. … Еще одна тенденция - стремление жить у зелени или воды. В такие проекты системные инвесторы охотно вкладывают деньги, поскольку их окупаемость значительно выше, чем в обычных неформатных проектах“ - рассказал СEO и управляющий партнер компании Андрей Рыжиков.

При этом на рынке остается нехватка торговых площадей, поэтому инвесторы продолжат вкладывать в мегамоллы. Также будут развиваться небольшие ТЦ у дома.

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“Мои коллеги насчитали 22 офисных центра, которые должны построить в течение следующих нескольких лет, а это “плюс“ 400 тыс. кв.м. Офисный центр может зарабатывать даже в карантин, если он гибкий в площади, цене и планировании“, – добавил специалист.

Напомним, по данным британской компании Knight Frank Group цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 10,3% в годовом исчислении по итогам третьего квартала 2020 года.