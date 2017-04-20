Сколько стоит аренда однокомнатных квартир в Украине в марте-2018 - инфографика

Невысокая стоимость аренды жилых объектов выявлена в Кропивницком и Полтаве - 2500 грн.

Также дешево можно снять квартиру в Запорожье depositphotos.com

Данные инфографики отображают средние цены на аренду однокомнатных квартир в многоквартирных домах старой постройки Украины. Размер месячной арендной платы формируется в зависимости от площади, комплектации и локации жилого объекта, поэтому в отдельных случаях может отличаться от приведенных выше данных. Об этом сообщает Domik.ua.

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Дороже всего арендовать однокомнатное жилье можно в Киеве - за 8000 грн. Среди остальных городов центральной части Украины снять квартиру в многоквартирных домах старого жилого фонда по самой высокой цене можно в Днепре - за 3500 грн.

Средние цены однокомнатных квартир domik.ua

В Западной части Украины средний диапазон цен на аренду однокомнатных квартир зафиксирован в пределах 2500-4500 грн. Максимально высокие показатели выявлены во Львове - 4500 грн. Арендовать жилье недорого можно в многоквартирных домах старой постройки Хмельницкого, Луцка, Ужгорода, Ивано-Франковска и Тернополя - за 2500 грн.

В Восточной части Украины снять однокомнатную квартиру по самой низкой цене можно в Запорожье - за 2500 грн. Самое дорогое жилье выставлено на аренду в Харькове - за 4000 грн.

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В Южной части Украины минимальные показатели прослеживаются в Херсоне и Николаеве - 2500 грн. Наиболее высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры обнаружена в многоквартирных домах старой постройки Одессы - 6500 грн.

В Северной части Украины самое недорогое жилье можно арендовать в Сумах - за 2000 грн. Дороже всего снять однокомнатную квартиру можно в Ровно - в среднем за 2800 грн.

Ранее сообщалось о том, что цены на жилье в регионах приблизились к киевским.