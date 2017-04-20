Сколько стоит аренда однокомнатных квартир в Украине в апреле-2018 - инфографика

Невысокая стоимость аренды жилых объектов выявлена в Кропивницком и Полтаве - по 2500 грн в каждом регионе.

В инфографике зафиксированы средние цены на аренду однокомнатных квартир в многоквартирных домах старой постройки Украины. Об этом сообщает Domik.ua.

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Самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир прослеживаются в Киеве - 8000 грн. Среди остальных городов центральной части Украины наиболее дорогое жилье выставлено на аренду в Днепре - за 3500 грн в месяц. Минимальная средняя стоимость аренды жилых объектов выявлена в Кропивницком и Полтаве - по 2500 грн в каждом регионе.

В Западной части Украины средний диапазон цен на аренду однокомнатных квартир зафиксирован в пределах 2500-4500 грн. Дороже всего снять жилье можно во Львове - за 4500 грн. Невысокая стоимость аренды квартир выявлена в многоквартирных домах старой постройки Хмельницкого, Ужгорода и Ивано-Франковска - по 2500 грн.

Средние цены аренды однокомнатных квартир domik.ua

В Восточной части Украины максимально высокие цены на аренду однокомнатного жилья выявлены в Харькове - 4000 грн. Меньше всего за аренду квартир могут заплатить квартиросъемщики в Запорожье - 2500 грн.

В Южной части Украины наивысшие показатели выявлены в Одессе - 6500 грн. Наиболее низкие цены на аренду однокомнатного жилья прослеживаются в многоквартирных домах старого жилого фонда Николаева - 2500 грн.

В Северной части Украины самая высокая стоимость аренды однокомнатных квартир отмечена в Ровно - 2800 грн. При этом недорого снять жилье могут арендаторы в Сумах - всего за 2000 грн в месяц.

Ранее сообщалось о том, что продажи квартир в Киеве упали.