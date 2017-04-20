Сколько стоят квартиры в самых комфортных городах Украины

Самым лучшим городом для жизни названа Винница.

Социологическая группа “Рейтинг“ 23 марта 2018 года представила индикаторы комфортности проживания в украинских областных центрах. Анализ проводился на основании таких факторов: медицинские учреждения, инфраструктура, экология, полиция, коммунальная и гуманитарная сферы города. Об этом сообщает Domik.ua.

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При помощи опубликованных результатов журналисты провели интервьюирование среди профессиональных риэлторов Украины о том, за сколько можно купить одно-, двух- и трехкомнатную квартиру в многоквартирных домах старого жилого фонда страны от наибольшего к меньшему в рейтинге комфортности.

Сколько стоят квартиры в самых комфортных для жизни городах Украины

Сколько стоят квартиры в разных городах Украины domik.ua

Ранее сообщалось о том, что цены на жилье в регионах приблизились к киевским.