Сколько стоит аренда квартир в Киеве в апреле-2018
По данным агентств недвижимости, арендаторы предпочитают снимать квартиры с качественным ремонтом, наполненные бытовой техникой и мебелью. “Жилье, выставленное на аренду по доступной цене, пользуется большим спросом и быстро сдается“, - рассказал агент по аренде недвижимости АН “Park Lane“ Владимир Мирянов. Такие квартиры востребованы среди клиентов как молодого, так и среднего возраста. Об этом сообщает портал Domik.ua.
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В апреле 2018 года арендодатели в Киеве в 80% случаев не сдают жилье тем, кто собирается проживать в нем с домашними животными. Риэлторы объясняют ситуацию опасением собственников за дорогостоящие предметы интерьера в квартире. Около 20% арендодателей не подписывают сделки на аренду жилой недвижимости с переселенцами из Восточной части Украины.
Спрос на аренду квартир в пригороде Киева
Владимир Мирянов рассказал, что квартиры в новостройках пригорода Киева пользуются спросом среди арендаторов. Ситуация объясняется доступными ценами на аренду жилья за чертой столицы. “Арендовать квартиру с новым ремонтом в пригороде Киева можно значительно дешевле, чем в пределах города“, - объяснил эксперт.
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Большинство квартиросъемщиков интересуются жилыми многоквартирными комплексами, возведенными в Петропавловской и Софиевской Борщаговке.
Цены на аренду квартир в домах старого жилого фонда
В апреле 2018 года жилье в многоквартирных домах старой постройки столицы менее востребовано среди квартиросъемщиков. Для арендаторов, которые предпочитают снимать такие квартиры, не важен тип возведения объекта. Клиенты интересуются как кирпичными, так и панельными жилыми многоквартирными домами.
Средние цены предложений аренды квартир в домах старого жилого фонда в Киеве в апреле 2018 года:
Локация
Однокомнатная квартира, грн
Двухкомнатная квартира, грн
Трехкомнатная квартира, грн
Центр города
12000-13000
15000-16000
17000-18000
Прицентральные районы
11000-12000
13000-15000
16000-16500
Окраина города
9000-10000
10000-12000
12000-13000
Ранее сообщалось о том, что спрос на жилье в новостройках падает.
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