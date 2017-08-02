Сколько стоят двухкомнатные квартиры в разных городах Украины

Данные инфографики показывают средние цены на двухкомнатное жилье в многоквартирных домах старой постройки.

Самое дорогое жилье выставлено на продажу в Киеве - за $40000. В других городах центральной части Украины купить двухкомнатную квартиру дорого можно в Днепре - за $26000. Приобрести жилье по самой низкой стоимости могут покупатели в Полтаве и Черкассах - за $15000 в каждом из городов. Об этом сообщает Domik.ua.

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В Западной части Украины недорогие двухкомнатные квартиры продаются в Хмельницкоми Луцке - по $13000 в каждом из регионов. Максимально высокие показатели прослеживаются в многоквартирных домах старого жилого фонда Львова - $27000.

В Восточной части Украины самая высокая цена за покупку двухкомнатного жилья отмечена в Харькове - $27000. Минимальная средняя стоимость квартир прослеживается в объектах старой постройки Запорожья - $15000.

Средние цены двухкомнатных квартир в разных городах Украины domik.ua

В Южной части Украины наиболее дорогое двухкомнатное жилье продается в многоквартирных домах старого жилого фонда Одессы - за $36000. Приобрести квартиру по самой выгодной стоимости могут покупатели в Херсоне - всего за $15000.

В Северной части Украины максимально дорогие двухкомнатные жилые объекты можно купить в Ровно - за $17000. Приобрести жилье выгоднее всего могут покупатели в Чернигове - за $13000.

Ранее сообщалось о том, что продажи квартир в Киеве упали.