Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько стоят двухкомнатные квартиры в разных городах Украины

Комментариев: 0
Данные инфографики показывают средние цены на двухкомнатное жилье в многоквартирных домах старой постройки.
Самые дешевые квартиры продаются в Хмельницком и Луцке
Самые дешевые квартиры продаются в Хмельницком и Луцке
depositphotos.com

Самое дорогое жилье выставлено на продажу в Киеве - за $40000. В других городах центральной части Украины купить двухкомнатную квартиру дорого можно в Днепре - за $26000. Приобрести жилье по самой низкой стоимости могут покупатели в Полтаве и Черкассах - за $15000 в каждом из городов. Об этом сообщает Domik.ua.

Читай также: Сколько стоит аренда квартир в Киеве в апреле-2018

В Западной части Украины недорогие двухкомнатные квартиры продаются в Хмельницкоми Луцке - по $13000 в каждом из регионов. Максимально высокие показатели прослеживаются в многоквартирных домах старого жилого фонда Львова - $27000.

В Восточной части Украины самая высокая цена за покупку двухкомнатного жилья отмечена в Харькове - $27000. Минимальная средняя стоимость квартир прослеживается в объектах старой постройки Запорожья - $15000.

Средние цены двухкомнатных квартир в разных городах Украины
Средние цены двухкомнатных квартир в разных городах Украины
domik.ua

В Южной части Украины наиболее дорогое двухкомнатное жилье продается в многоквартирных домах старого жилого фонда Одессы - за $36000. Приобрести квартиру по самой выгодной стоимости могут покупатели в Херсоне - всего за $15000.

В Северной части Украины максимально дорогие двухкомнатные жилые объекты можно купить в Ровно - за $17000. Приобрести жилье выгоднее всего могут покупатели в Чернигове - за $13000.

Ранее сообщалось о том, что продажи квартир в Киеве упали.

Поделись:
Теги: двухкомнатные квартиры, купить двухкомнатную квартиру, недвижимость украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь