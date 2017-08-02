Аферисты воруют квартиры, взламывая "компы" нотариусов - СМИ

Злоумышленники изменяют данные в государственных базах, взламывая персональные компьютеры нотариусов.

Если раньше взламывали реестр, и это можно было доказать, то сейчас взламывают компьютер нотариуса, и факт взлома почти недоказуем. При этом система воспринимает действия злоумышленников как законные операции нотариуса и отменить их нельзя.

Об этом сообщают Вести.

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Чтобы предотвратить вмешательство в работу нотариальных контор, Минюст в апреле 2017 года ввел обязательное использование нотариусами аппаратных ключей. В теории, это должно было обезопасить реестр от взлома. На деле же с апреля 2017 года зафиксировано свыше 100 случаев взлома реестра, причем жертвами становилось даже руководство Министерства юстиции. Злоумышленникам понадобилось всего два месяца, чтобы найти способ обходить систему безопасности реестра. Регистратора, чей компьютер угодил в руки жуликов, могут лишить лицензии, но откатить назад незаконное действие уже не выйдет.

Уповают на суд

Директор Лаборатории компьютерной криминалистики СyberLab Сергей Прокопенко рассказал, что взлом компьютера нотариуса по новой схеме делает беззащитным любого гражданина.

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“У нас законодательные проколы в том смысле, что откатить назад незаконное действие в государственном реестре сам нотариус уже не сможет. Единственный вариант - идти в суд. Но даже если жертва через суд оперативно накладывает арест на имущество, чтобы с ним не было сделано никаких манипуляций, на следующий день находится другой “взломанный нотариус“, который осуществляет манипуляцию повторно“, - сказал он.

Для предотвращения подобных действий в Минюсте даже создали комиссию, которая должна бы отменять незаконные изменения в реестре, но и здесь мошенники нашли лазейку. Поскольку законодательство Украины превалирует над внутренними приказами министерства, то преступники просто оспаривают в суде минюстовские отмены мошеннических регистраций.

По словам Прокопенко, жертвами мошенников стали даже члены этой самой комиссии Минюста.

“Комиссия собралась по поводу отмены результатов незаконной регистрации, тут же на заместителя министра оформили какое-то предприятие, положили деньги на счета и сделали вброс в СМИ: якобы она получает взятки за решение вопроса“, - рассказал он, отметив, что случаев поимки и наказания мошенников, орудующих по новым схемам, нет.

Ранее сообщалось о том, как украинцев “разводят“ в интернете.

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