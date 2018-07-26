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Как дешево купить квартиру в Киеве

Комментариев: 4
Украинцам предлагают приобретать жилье через СЕТАМ.
Иметь собственное жилье мечтают многие украинцы
Иметь собственное жилье мечтают многие украинцы
depositphotos.com

Система электронных торгов СЕТАМ дает возможность выгодно приобрести недвижимость в любом городе Украины. Особенно выгодными предложениями считаются объявления в столице, так как квадратные метры здесь самые дорогие.

Об этом сообщает Обозреватель.

В конце мая с помощью торгов ушла с молотка за 439,5 тыс грн однокомнатная квартира в Киеве на пр. Свободы, 3.

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Стоит отметить, что по нынешнему курсу это $528 за квадратный метр, при том, что в соседних домах стоимость одного квадратного метра жилья составляет $800-900.

Скрин

Скрин

“Также в январе этого года на электронных торгах купили однокомнатную квартиру в Киеве за 418,3 тыс. грн на ул. Полярная (фактически, стартовая цена не выросла). Один квадрат обошелся всего в $490. Рыночные цены в этом районе - $950. То есть квартира обошлась владельцу почти в два раза дешевле реальной стоимости“, - сказано в материале.

Скрин

Скрин

Уточняется, что в системе также можно найти предложения и на первичном рынке. К примеру, квартиру недалеко от столицы (пгт Коцюбинское) площадью 75,5 кв. м в прошлом году продали за 491,2 тыс. грн.

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При этом, на одном из сайтов объявлений такое же жилье в этом же доме продается за 720 тыс. грн.

Скрин

Скрин

Как пояснил гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев, цены определяет не организация. Туда приходят уже готовые документы с оценочной стоимостью, а сами торги проходят с помощью механизма блокчейн.

Ранее сообщалось о том, что сколько украинцев покупают квартиру в ипотеку.

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Теги: квартира в киеве, недвижимость в киеве, купить квартиру недорого, купить квартиру дешево
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Комментариев (4)
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alexis92    26.07.2018, 14:00
Оценка:  +1
alexis92
если кто хочет недвижимость которую конфисковали у уголовников и тп и что б те потом поджидали под домом и угрожали, то пожалуйста, покупайте)
ultradetka    26.07.2018, 13:47
Оценка:  0
ultradetka
Что вы мне рассказываете,однушку убитую,как после бомжей,можно найти редко в Киеве,за 20000 у.е. А за 500 000 грн.,можно в новострой,в смарт,за Киевом вложиться,и ждать постройку...И то,если повезет.Сказочники.
ultradetka    26.07.2018, 13:48
Оценка:  0
ultradetka
И не забывайте,что ремонт в однушке,будет минимум 250 000 грн.
alexis92    26.07.2018, 13:43
Оценка:  +2
alexis92
проблема в там, что там можно купить недвижимость связаную с бандитами или какими то жестими разборакми. Что обойдешься намного дороже, причем вопрос в деньгих самый везучий вариант
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