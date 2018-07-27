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Украинцы массово скупают недвижимость в Польше

Комментариев: 2
Граждане Украины возглавляют ТОП иностранцев, скупающих жилье за границей.
Украинцы интересуются Варшавой, Краковом и Вроцлавом
Украинцы интересуются Варшавой, Краковом и Вроцлавом
Getty Images

Украинцы в 2017 году приобрели больше всех польской недвижимости. По информации местных СМИ, данная тенденция фиксируется уже третий год подряд.

Об этом сообщает польское издание Dziennik.

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В прошлом году украинцы приобрели недвижимость общей площадью 70 тыс кв м, что на 16% больше, чем в 2016. К слову, общий спрос составил 264 тыс кв м.  Таким образом, граждане Украины купили 27% площади от приобретенной всеми.

Рейтинг иностранцев, скупающих жилье в Польше:

  • украинцы,
  • немцы,
  • британцы,
  • белорусы,
  • французы.

Ранее сообщалось, что Чехия хочет удвоить количество рабочих из Украины: квота вырастет с нынешних 3,8 тысяч в еще примерно такое же количество.

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Теги: украинцы, недвижимость, польша, заробитчане
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.07.2018, 12:16
Оценка:  +1
гость
Заробтчане заробленное в Польше не хотят везти в Украину. Там обоснуются а затем и семьи перевезут. Так к 30му году в Украине останется 25млн населения!
ultradetka    27.07.2018, 11:43
Оценка:  +1
ultradetka
Правильно делают,
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