Украинцы массово скупают недвижимость в Польше
Украинцы в 2017 году приобрели больше всех польской недвижимости. По информации местных СМИ, данная тенденция фиксируется уже третий год подряд.
Об этом сообщает польское издание Dziennik.
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В прошлом году украинцы приобрели недвижимость общей площадью 70 тыс кв м, что на 16% больше, чем в 2016. К слову, общий спрос составил 264 тыс кв м. Таким образом, граждане Украины купили 27% площади от приобретенной всеми.
Рейтинг иностранцев, скупающих жилье в Польше:
- украинцы,
- немцы,
- британцы,
- белорусы,
- французы.
Ранее сообщалось, что Чехия хочет удвоить количество рабочих из Украины: квота вырастет с нынешних 3,8 тысяч в еще примерно такое же количество.
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