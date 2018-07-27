Украинцы массово скупают недвижимость в Польше

Граждане Украины возглавляют ТОП иностранцев, скупающих жилье за границей.

Украинцы в 2017 году приобрели больше всех польской недвижимости. По информации местных СМИ, данная тенденция фиксируется уже третий год подряд.

Об этом сообщает польское издание Dziennik.

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В прошлом году украинцы приобрели недвижимость общей площадью 70 тыс кв м, что на 16% больше, чем в 2016. К слову, общий спрос составил 264 тыс кв м. Таким образом, граждане Украины купили 27% площади от приобретенной всеми.

Рейтинг иностранцев, скупающих жилье в Польше:

украинцы,

немцы,

британцы,

белорусы,

французы.

Ранее сообщалось, что Чехия хочет удвоить количество рабочих из Украины: квота вырастет с нынешних 3,8 тысяч в еще примерно такое же количество.

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