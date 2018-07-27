Цены варьируются в зависимости от месторасположения и ремонта.

Самую дешевую квартиру в Одессе можно снять за 5 500 гривен depositphotos.com

Спрос на аренду квартир в Одессе по сравнению с предыдущим месяцев остается стабильным. Люди интересуются квартирами разных площадей в новостройках и на вторичном рынке. Но абсолютное большинство (80%) стремится снять жилье без посредников.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

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По данным агентств недвижимости, квартиросъемщики зачастую выбирают квартиры, стоимостью от 8000 до 13000 грн в месяц. Наибольшей популярностью пользуется жилье с качественным ремонтом, укомплектованное бытовой техникой и мебелью.

Для арендаторов также важна локация жилого многоквартирного дома. Самыми приоритетными считаются объекты, расположенные максимально близко к развлекательной и социальной инфраструктуре, транспортным узлам.

Сколько стоит аренда квартиры в Одессе в июле-2018

Локация Однокомнатная квартира, грн Двухкомнатная квартира, грн Трехкомнатная квартира, грн Центр города 7000-10000 8000-11000 9000-11500 Прицентральные районы 6000-8500 7000-10000 8000-11000 Окраина города 5500-8000 7000-9000 7500-10000

Ранее сообщалось о том, как выглядит и сколько стоит самый дорогой дом в Одессе.

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