Сколько стоит аренда квартиры в Одессе в июле-2018
Спрос на аренду квартир в Одессе по сравнению с предыдущим месяцев остается стабильным. Люди интересуются квартирами разных площадей в новостройках и на вторичном рынке. Но абсолютное большинство (80%) стремится снять жилье без посредников.
Об этом сообщает портал Domik.ua.
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По данным агентств недвижимости, квартиросъемщики зачастую выбирают квартиры, стоимостью от 8000 до 13000 грн в месяц. Наибольшей популярностью пользуется жилье с качественным ремонтом, укомплектованное бытовой техникой и мебелью.
Для арендаторов также важна локация жилого многоквартирного дома. Самыми приоритетными считаются объекты, расположенные максимально близко к развлекательной и социальной инфраструктуре, транспортным узлам.
Сколько стоит аренда квартиры в Одессе в июле-2018
Локация
Однокомнатная квартира, грн
Двухкомнатная квартира, грн
Трехкомнатная квартира, грн
Центр города
7000-10000
8000-11000
9000-11500
Прицентральные районы
6000-8500
7000-10000
8000-11000
Окраина города
5500-8000
7000-9000
7500-10000
Ранее сообщалось о том, как выглядит и сколько стоит самый дорогой дом в Одессе.
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