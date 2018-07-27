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Сколько стоит аренда квартиры в Одессе в июле-2018

Комментариев: 1
Цены варьируются в зависимости от месторасположения и ремонта.
Самую дешевую квартиру в Одессе можно снять за 5 500 гривен
Самую дешевую квартиру в Одессе можно снять за 5 500 гривен
depositphotos.com

Спрос на аренду квартир в Одессе по сравнению с предыдущим месяцев остается стабильным. Люди интересуются квартирами разных площадей в новостройках и на вторичном рынке. Но абсолютное большинство (80%)  стремится снять жилье без посредников.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

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По данным агентств недвижимости, квартиросъемщики зачастую выбирают квартиры, стоимостью от 8000 до 13000 грн в месяц. Наибольшей популярностью пользуется жилье с качественным ремонтом, укомплектованное бытовой техникой и мебелью.

Для арендаторов также важна локация жилого многоквартирного дома. Самыми приоритетными считаются объекты, расположенные максимально близко к развлекательной и социальной инфраструктуре, транспортным узлам.

Сколько стоит аренда квартиры в Одессе в июле-2018

Локация

Однокомнатная квартира, грн

Двухкомнатная квартира, грн

Трехкомнатная квартира, грн

Центр города

7000-10000

8000-11000

9000-11500

Прицентральные районы

6000-8500

7000-10000

8000-11000

Окраина города

5500-8000

7000-9000

7500-10000

Ранее сообщалось о том, как выглядит и сколько стоит самый дорогой дом в Одессе.

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
i-Veselchak    27.07.2018, 14:33
Оценка:  0
i-Veselchak
Guckte,моя квартира в Дюссельдорфе столько стоит в месяц!
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