Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру в Украине – инфографика

Журналисты сравнили цены в новостройках разных городов Украины.

Инфографика показывает среднюю стоимость аренды однокомнатного жилья в новостройках разных регионов Украины. Данные могут разниться, поскольку зависят от площади, типа планировки и месторасположения объекта.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

Читай также: Сколько стоит аренда квартиры в Одессе в июле-2018

Наиболее дорогие квартиры выставлены на аренду в новых жилых комплексах Киева - за 12000 грн. Среди других центральных регионов Украины наивысшие показатели прослеживаются в Днепре - 6000 грн. Выгоднее всего арендовать однокомнатное жилье квартиросъемщики могут в Кропивницком - за 3500 грн.

В Западной части Украины средние ценовые показатели аренды квартир зафиксированы в пределах 4500-7000 грн. Снять однокомнатное жилье по самой высокой цене можно в новостройках Львова - за 7000 грн. Минимальная средняя стоимость аренды жилых объектов выявлена в Луцке, Ужгороде и Тернополе - 4500 грн.

Сколько стоит аренда квартиры в разных городах Украины domik.ua

В Восточной части Украины наиболее дорогие однокомнатные квартиры можно арендовать в Харькове - за 6500 грн. Самая низкая цена на аренду жилья отмечена в многоквартирных новых жилых домах Запорожья - 4500 грн.

Читай также: Как дешево купить квартиру в Киеве

В Южной части Украины выгоднее всего снять квартиру можно в Херсоне - за 4500 грн. По высокой стоимости однокомнатное жилье выставлено на аренду в Одессе - за 9000 грн.

В Северной части Украины максимально дорого арендовать однокомнатную квартиру могут квартиросъемщики в Житомире и Чернигове - за 4800 грн в каждом из регионов. Несколько дешевле снять жилье можно в новостройках Ровно - за 4000 грн в месяц.

Ранее сообщалось о том, как спрятать деньги, чтобы их не нашли воры.