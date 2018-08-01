Названы самые опасные районы Киева – инфографика
Перед любыми операциями с недвижимостью (покупкой или арендой) важно удостовериться в безопасности выбранного района. Эксперты сравнили количество квартирных краж в разных районах Киев.
Об этом сообщает портал Domik.ua.
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В период с января по июнь 2018 года в столице зарегистрировано 15 116 краж. Исходя из количества преступлений, наиболее безопасно покупать жилую недвижимость в Печерском районе. Там за анализируемый период совершено 522 квартирные кражи.
В число лидеров по безопасности входит Подольский район с показателем - 607 краж за полгода. Наиболее опасный - Шевченковский район, где за 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 2178 правонарушений.
Рейтинг районов по количеству квартирных краж:
№ п/п
Район
Квартирная кража
Всего по городу
15116
1
Печерский
522
2
Подольский
607
3
Святошинский
1357
4
Дарницкий
1509
5
Оболонский
1586
6
Деснянский
1620
7
Днепровский
1737
8
Голосеевский
1785
9
Соломенский
1982
10
Шевченковский
2178
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