Названы самые опасные районы Киева – инфографика

Эксперты сравнили криминогенную ситуацию в разных районах столицы.

Перед любыми операциями с недвижимостью (покупкой или арендой) важно удостовериться в безопасности выбранного района. Эксперты сравнили количество квартирных краж в разных районах Киев.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

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В период с января по июнь 2018 года в столице зарегистрировано 15 116 краж. Исходя из количества преступлений, наиболее безопасно покупать жилую недвижимость в Печерском районе. Там за анализируемый период совершено 522 квартирные кражи.

ТОП районов Киева по количеству краж domik.ua

В число лидеров по безопасности входит Подольский район с показателем - 607 краж за полгода. Наиболее опасный - Шевченковский район, где за 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 2178 правонарушений.

Рейтинг районов по количеству квартирных краж:

№ п/п Район Квартирная кража Всего по городу 15116 1 Печерский 522 2 Подольский 607 3 Святошинский 1357 4 Дарницкий 1509 5 Оболонский 1586 6 Деснянский 1620 7 Днепровский 1737 8 Голосеевский 1785 9 Соломенский 1982 10 Шевченковский 2178

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