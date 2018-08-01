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Названы самые опасные районы Киева – инфографика

Комментариев: 1
Эксперты сравнили криминогенную ситуацию в разных районах столицы.
Названы излюбленные ворами районы Киева
Названы излюбленные ворами районы Киева
depositphotos.com

Перед любыми операциями с недвижимостью (покупкой или арендой) важно удостовериться в безопасности выбранного района. Эксперты сравнили количество квартирных краж в разных районах Киев.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

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В период с января по июнь 2018 года в столице зарегистрировано 15 116 краж. Исходя из количества преступлений, наиболее безопасно покупать жилую недвижимость в Печерском районе. Там за анализируемый период совершено 522 квартирные кражи.

ТОП районов Киева по количеству краж
ТОП районов Киева по количеству краж
domik.ua

В число лидеров по безопасности входит Подольский район с показателем - 607 краж за полгода. Наиболее опасный - Шевченковский район, где за 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 2178 правонарушений.

Рейтинг районов по количеству квартирных краж:

№ п/п

Район

Квартирная кража

 

Всего по городу

15116

1

Печерский

522

2

Подольский

607

3

Святошинский

1357

4

Дарницкий

1509

5

Оболонский

1586

6

Деснянский

1620

7

Днепровский

1737

8

Голосеевский

1785

9

Соломенский

1982

10

Шевченковский

2178

Ранее сообщалось о том, как спрятать деньги, чтобы их не нашли воры.

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Теги: опасные районы киева, квартирные кражи киев, безопасные районы киева
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Глод    01.08.2018, 14:32
Оценка:  0
Глод
Троещина на 6 месте. Не самый опасный район.
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