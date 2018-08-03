Как накажут украинцев, которые сдают квартиры и не платят налоги

Доход от аренды квартиры, как и любой другой, облагается налогом. Но далеко не все украинцы законопослушны.

Хочешь или не хочешь, но с частью заработанного от аренды жилья придется расстаться depositphotos.com

При сдаче недвижимости в аренду в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины (ГКУ) обязательно заключается договор, в котором указываются данные о размере арендной плате и сроках выплаты. Арендодатель самостоятельно составляет налоговую декларацию и рассчитывает сумму налога.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

В налоговой декларации нужно указать:

- размер полученного дохода от сдачи жилья в аренду;

- общую сумму налога, уплаченного в течение отчетного года.

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Арендодатель, физическое лицо, уплачивает налог от сдачи жилья в аренду один раз в квартал, не позднее 40 дней после последнего налогового платежа.

Доход от сдачи в аренду недвижимости облагается налогом по ставке 18%. Это указано в пункте 1671 статьи 167 Налогового кодекса Украины (НКУ).

Штрафы при отсутствии или несвоевременно оплаченных налогов:

- 10% от суммы погашения налогового долга при опоздании платежа на срок до 30 календарных дней;

- 20% от суммы погашения налогового долга при опоздании платежа на срок более 30 дней.

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Размер полученного дохода и общую сумму налога, уплаченного в течение отчетного года, арендодатель отражает в годовой налоговой декларации.

За несвоевременную подачу налоговой декларации или искажение внесенных данных в статье 164-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 3-х до 8-ми прожиточных минимумов дохода трудоспособных граждан.

Размеры штрафных санкций для тех, кто не платит налоги при сдаче жилья в аренду domik.ua

Ежемесячный минимум для трудоспособных лиц составляет:

- с 1 января по 1 июля - 1762 грн. На этот период штрафы в размерах от трех до восьми минимумов составят суммы в пределах 1762 х 3 = 5286 грн и 1762 х 8 = 14096 грн;

- с 1 июля по 1 декабря - 1841 грн. На этот период штрафы в размерах от трех до восьми минимумов составят суммы в пределах 1841 х 3 = 5523 грн и 1841 х 8 = 14728 грн;

- с 1 декабря 2018 по 1 января 2019 года - 1921 грн. На этот период штрафы в размерах от трех до восьми составят суммы в пределах 1921 х 3 = 5763 грн и 1921 х 8 = 15368 грн.

Ранее сообщалось о том, что цены на жилье в регионах приблизились к киевским.