Как накажут украинцев, которые сдают квартиры и не платят налоги
При сдаче недвижимости в аренду в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины (ГКУ) обязательно заключается договор, в котором указываются данные о размере арендной плате и сроках выплаты. Арендодатель самостоятельно составляет налоговую декларацию и рассчитывает сумму налога.
Об этом сообщает портал Domik.ua.
В налоговой декларации нужно указать:
- размер полученного дохода от сдачи жилья в аренду;
- общую сумму налога, уплаченного в течение отчетного года.
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Арендодатель, физическое лицо, уплачивает налог от сдачи жилья в аренду один раз в квартал, не позднее 40 дней после последнего налогового платежа.
Доход от сдачи в аренду недвижимости облагается налогом по ставке 18%. Это указано в пункте 1671 статьи 167 Налогового кодекса Украины (НКУ).
Штрафы при отсутствии или несвоевременно оплаченных налогов:
- 10% от суммы погашения налогового долга при опоздании платежа на срок до 30 календарных дней;
- 20% от суммы погашения налогового долга при опоздании платежа на срок более 30 дней.
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Размер полученного дохода и общую сумму налога, уплаченного в течение отчетного года, арендодатель отражает в годовой налоговой декларации.
За несвоевременную подачу налоговой декларации или искажение внесенных данных в статье 164-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 3-х до 8-ми прожиточных минимумов дохода трудоспособных граждан.
Ежемесячный минимум для трудоспособных лиц составляет:
- с 1 января по 1 июля - 1762 грн. На этот период штрафы в размерах от трех до восьми минимумов составят суммы в пределах 1762 х 3 = 5286 грн и 1762 х 8 = 14096 грн;
- с 1 июля по 1 декабря - 1841 грн. На этот период штрафы в размерах от трех до восьми минимумов составят суммы в пределах 1841 х 3 = 5523 грн и 1841 х 8 = 14728 грн;
- с 1 декабря 2018 по 1 января 2019 года - 1921 грн. На этот период штрафы в размерах от трех до восьми составят суммы в пределах 1921 х 3 = 5763 грн и 1921 х 8 = 15368 грн.
Ранее сообщалось о том, что цены на жилье в регионах приблизились к киевским.
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