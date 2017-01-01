"Доходные" дома в Украине: как это будет

В Минрегионе предлагают несколько видов арендного жилья.

В Кабмине активно идет разработка законопроекта Об “доходных“ домах. В Минрегионе заявляют, такое арендное жилье позволит решить проблемы многих украинцев.

Об этом сообщает Сегодня.

Государственные “доходные“ дома

Заказчиками могут выступать центральные органы власти. Такие арендные квартиры предполагается выдавать сотрудникам этих ведомств, причем только на период их работы в этом ведомстве.

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Например, многие народные депутаты, которые не имеют жилья в Киеве, живут в гостинице “Киев“. Днардепы снимают квартиры, но бюджет им также компенсирует эти расходы. Что за номер в гостинице, что за съем квартиры компенсация одинаковая: 20 150 грн в месяц. Это почти в 3 раза больше, чем платят арендаторы средней двухкомнатной квартиры в Киеве.

За счет чего будет снижена стоимость аренды

В ходе подготовки законопроекта планируется решить вопрос, кто будет платить за коммунальное арендное жилье. Если квартиранты – арендную плату для них обещают сделать существенно ниже рыночной.

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“Земля для местных властей будет бесплатной, подвод коммуникаций значительно дешевле. Соответственно, строительство таких домов обойдется на 30-50% дешевле. Плюс срок окупаемости муниципальные власти могут сделать 20 лет. А значит, стоимость аренды квартир в таких домах будет значительно дешевле, чем аренда коммерческих квартир, где хотят окупить вложения за 7-8 лет“, – говорит заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Нужно менять Жилищный кодекс

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Прежде чем вводить новые правила на рынке арендного жилья, нужно принять новый Жилищный кодекс. Сегодня в Украине действует Жилищный кодекс, принятый еще в 1983 году. Несмотря на то, что в него было внесено множество изменений, во многих аспектах Украина до сих пор живет по правилам советского времени. Об этом говорит даже название документа: “Жилищный кодекс Украинской ССР“.

Одним из устаревших положений действующего жилищного кодекса участники круглого стола считают норму о бесплатной выдаче квартир.

Граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, имеют право на получение в пользование жилого помещения в домах государственного или общественного жилого фонда, – говорится, например, в ст 31 Жилищного кодекса

Эта норма в Украине не выполняется давно, и чиновники уже даже не обещают вернуться когда-либо к ней. Но квартирные очереди существуют до сих пор, и многие украинцы десятилетиями живут в тесноте, продолжая надеяться. Ведь, по действующей норме, каждая семья, в том числе холостяки старше 18 лет, имеет право на отдельную квартиру.

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