Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько стоят самые дешевые квартиры в киевских новостройках

Комментариев: 1
Стоимость квадратного метра на Правому берегу стартует с отметки 12 806 гривен.
Переезд в собственную квартиру для многих является важнейшим событием
Переезд в собственную квартиру для многих является важнейшим событием
depositphotos.com

В сегменте “эконом“ находятся 14 проектов жилой застройки. Эксперты проанализировали стоимость квадратного метра в каждой из них.

Об этом пишет портал Domik.ua.

Читай также: Какие вопросы нужно задать строителям, чтобы не потерять свои деньги

По самой доступной цене квадратного метра – от 12 806 грн продают квартиры в жилом доме №20 проекта застройки под названием “Эврика“. Комплекс расположен в массиве Теремки-2, строительство объекта ведет акционерный коммерческий банк “Аркада“.

Наивысшая стартовая стоимость (22 407 грн) представлена в ЖК по пер Платоновский, 6 в Соломенском районе (массив Соломенский КПИ). Застройщиком выступает компания “Житло-Инвест“.

Стоимость квадратного метра в новостройках Киева на Правому берегу

Стоимость квадратного метра в возводимых новостройках на правобережье Киева (сведения на 01.08.2018)

Район

Жилой комплекс (ЖК)

Застройщик

Ближайшая станция метро

Стоимость, грн/м², от

Срок сдачи

Голосеевский

ЖК “Эврика“

АКБ “Аркада“

“Ипподром“  11 мин пешком

12 806

IV квартал 2019

ЖК по пер. Моторный,11

Житло-Инвест

“Выдубичи“ 25 мин на общ. транспорте

15 130

IV квартал 2018

ЖК “Коломиевский“

Киевгорстрой

“Васильковская“ 10 мин пешком

20 482

III квартал 2019

Печерский

Проектов жилой застройки экономкласса нет

Подольский

ЖК “Новомостицко-Замковецкий“

Киевгорстрой

“Сырец“ 25 мин на общ. транспорте

14 620

III квартал 2018

ЖК “Варшавский микрорайон“

Stolitsa Group

“Сырец“ 25 мин на общ. транспорте

15500

IV квартал 2019

ЖК “V квартал“ (“Пятый квартал“)

Perfect Group

“Сырец“ 35 мин на общ. транспорте

17 807

IV квартал 2018

Оболонский

Проектов жилой застройки экономкласса нет

Святошинский

ЖК “Welcome Home на Стеценко“

Фундамент

“Академгородок“ 15 мин на общ. транспорте

12 900

I квартал 2019

ЖК “LaLaLand“

Фундамент

“Академгородок“ 15 мин на общ. транспорте

13 700

II квартал 2019

ЖК “Грюнвальд“

Украинская строительная компания

“Академгородок“ 15 мин на общ. транспорте

18 600

I квартал 2019

Соломенский

ЖК “Рідне місто“

Обрій , Житло-Инвест

“Берестейская“ 20 мин на общ. транспорте

14 600

I квартал 2018

ЖК “Медовый“

Киевгорстрой

“Васильковская“ 25 мин на общ. транспорте

14 760

IV квартал 2019

ЖК по проспекту Отрадный, 2

Житло-Инвест

“Шулявская“ 20 мин на общ. транспорте

18 430

IV квартал 2018

ЖК по пер. Платоновский, 6

Житло-Инвест

“Вокзальная“ 12 мин пешком

22 407

III квартал 2018

Шевченковский

ЖК “Шевченковский квартал“

Рон-Стоун

“Сырец“ 11 мин пешком

14 000

IV квартал 2018

Ранее сообщалось о том, сколько стоит аренда однокомнатной квартиры.

Поделись:
Теги: купить квартиру в киеве, купить квартирув новострое, новострой киев цены
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
(РемБумСнабБуд)  (аноним)  08.08.2018, 17:34
Оценка:  0
(РемБумСнабБуд)
Многократно публиковалась информация, что при нынешних темпах продаж, построенного и строящегося жилья хватит лет на 20-ть. В смысле продавать его можно лет двадцать, т.к. покупателя нет.
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь