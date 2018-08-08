Сколько стоят самые дешевые квартиры в киевских новостройках
В сегменте “эконом“ находятся 14 проектов жилой застройки. Эксперты проанализировали стоимость квадратного метра в каждой из них.
Об этом пишет портал Domik.ua.
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По самой доступной цене квадратного метра – от 12 806 грн продают квартиры в жилом доме №20 проекта застройки под названием “Эврика“. Комплекс расположен в массиве Теремки-2, строительство объекта ведет акционерный коммерческий банк “Аркада“.
Наивысшая стартовая стоимость (22 407 грн) представлена в ЖК по пер Платоновский, 6 в Соломенском районе (массив Соломенский КПИ). Застройщиком выступает компания “Житло-Инвест“.
Стоимость квадратного метра в новостройках Киева на Правому берегу
Стоимость квадратного метра в возводимых новостройках на правобережье Киева (сведения на 01.08.2018)
Район
Жилой комплекс (ЖК)
Застройщик
Ближайшая станция метро
Стоимость, грн/м², от
Срок сдачи
Голосеевский
ЖК “Эврика“
АКБ “Аркада“
“Ипподром“ 11 мин пешком
12 806
IV квартал 2019
ЖК по пер. Моторный,11
Житло-Инвест
“Выдубичи“ 25 мин на общ. транспорте
15 130
IV квартал 2018
ЖК “Коломиевский“
Киевгорстрой
“Васильковская“ 10 мин пешком
20 482
III квартал 2019
Печерский
Проектов жилой застройки экономкласса нет
Подольский
ЖК “Новомостицко-Замковецкий“
Киевгорстрой
“Сырец“ 25 мин на общ. транспорте
14 620
III квартал 2018
ЖК “Варшавский микрорайон“
Stolitsa Group
“Сырец“ 25 мин на общ. транспорте
15500
IV квартал 2019
ЖК “V квартал“ (“Пятый квартал“)
Perfect Group
“Сырец“ 35 мин на общ. транспорте
17 807
IV квартал 2018
Оболонский
Проектов жилой застройки экономкласса нет
Святошинский
ЖК “Welcome Home на Стеценко“
Фундамент
“Академгородок“ 15 мин на общ. транспорте
12 900
I квартал 2019
ЖК “LaLaLand“
Фундамент
“Академгородок“ 15 мин на общ. транспорте
13 700
II квартал 2019
ЖК “Грюнвальд“
Украинская строительная компания
“Академгородок“ 15 мин на общ. транспорте
18 600
I квартал 2019
Соломенский
ЖК “Рідне місто“
Обрій , Житло-Инвест
“Берестейская“ 20 мин на общ. транспорте
14 600
I квартал 2018
ЖК “Медовый“
Киевгорстрой
“Васильковская“ 25 мин на общ. транспорте
14 760
IV квартал 2019
ЖК по проспекту Отрадный, 2
Житло-Инвест
“Шулявская“ 20 мин на общ. транспорте
18 430
IV квартал 2018
ЖК по пер. Платоновский, 6
Житло-Инвест
“Вокзальная“ 12 мин пешком
22 407
III квартал 2018
Шевченковский
ЖК “Шевченковский квартал“
Рон-Стоун
“Сырец“ 11 мин пешком
14 000
IV квартал 2018
Ранее сообщалось о том, сколько стоит аренда однокомнатной квартиры.
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