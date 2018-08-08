Сколько стоят самые дешевые квартиры в киевских новостройках

Стоимость квадратного метра на Правому берегу стартует с отметки 12 806 гривен.

Переезд в собственную квартиру для многих является важнейшим событием depositphotos.com

В сегменте “эконом“ находятся 14 проектов жилой застройки. Эксперты проанализировали стоимость квадратного метра в каждой из них.

Об этом пишет портал Domik.ua.

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По самой доступной цене квадратного метра – от 12 806 грн продают квартиры в жилом доме №20 проекта застройки под названием “Эврика“. Комплекс расположен в массиве Теремки-2, строительство объекта ведет акционерный коммерческий банк “Аркада“.

Наивысшая стартовая стоимость (22 407 грн) представлена в ЖК по пер Платоновский, 6 в Соломенском районе (массив Соломенский КПИ). Застройщиком выступает компания “Житло-Инвест“.

Стоимость квадратного метра в новостройках Киева на Правому берегу

Стоимость квадратного метра в возводимых новостройках на правобережье Киева (сведения на 01.08.2018) Район Жилой комплекс (ЖК) Застройщик Ближайшая станция метро Стоимость, грн/м², от Срок сдачи Голосеевский ЖК “Эврика“ АКБ “Аркада“ “Ипподром“ 11 мин пешком 12 806 IV квартал 2019 ЖК по пер. Моторный,11 Житло-Инвест “Выдубичи“ 25 мин на общ. транспорте 15 130 IV квартал 2018 ЖК “Коломиевский“ Киевгорстрой “Васильковская“ 10 мин пешком 20 482 III квартал 2019 Печерский Проектов жилой застройки экономкласса нет Подольский ЖК “Новомостицко-Замковецкий“ Киевгорстрой “Сырец“ 25 мин на общ. транспорте 14 620 III квартал 2018 ЖК “Варшавский микрорайон“ Stolitsa Group “Сырец“ 25 мин на общ. транспорте 15500 IV квартал 2019 ЖК “V квартал“ (“Пятый квартал“) Perfect Group “Сырец“ 35 мин на общ. транспорте 17 807 IV квартал 2018 Оболонский Проектов жилой застройки экономкласса нет Святошинский ЖК “Welcome Home на Стеценко“ Фундамент “Академгородок“ 15 мин на общ. транспорте 12 900 I квартал 2019 ЖК “LaLaLand“ Фундамент “Академгородок“ 15 мин на общ. транспорте 13 700 II квартал 2019 ЖК “Грюнвальд“ Украинская строительная компания “Академгородок“ 15 мин на общ. транспорте 18 600 I квартал 2019 Соломенский ЖК “Рідне місто“ Обрій , Житло-Инвест “Берестейская“ 20 мин на общ. транспорте 14 600 I квартал 2018 ЖК “Медовый“ Киевгорстрой “Васильковская“ 25 мин на общ. транспорте 14 760 IV квартал 2019 ЖК по проспекту Отрадный, 2 Житло-Инвест “Шулявская“ 20 мин на общ. транспорте 18 430 IV квартал 2018 ЖК по пер. Платоновский, 6 Житло-Инвест “Вокзальная“ 12 мин пешком 22 407 III квартал 2018 Шевченковский ЖК “Шевченковский квартал“ Рон-Стоун “Сырец“ 11 мин пешком 14 000 IV квартал 2018

Ранее сообщалось о том, сколько стоит аренда однокомнатной квартиры.