Выгодная ипотека и дешевая "вторичка": почему украинцы скупают жилье в Польше

Большинство украинцев предпочитает жилье на вторичном рынке - оно дешевле и не требует вложений в ремонт. Однако есть и те, кто покупает недвижимость в новостройках в ипотеку.

Украинцы скупают жилье в Польше больше других иностранцев. Наибольшим спросом пользуются квартиры в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

Об этом сообщает ТСН.

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Такая популярность обусловлена ​​не только близостью страны, в которой, кстати, работает немало наших соотечественников, но и легкостью оформления, и привлекательной ценой.

Счастливой обладательницей трехкомнатной квартиры в Польше стала Ольга, чья семья когда-то проживала в Ужгороде на Закарпатье. Ольга рассказала, что сначала в Польшу на работу поехал ее муж, а позже забрал и ее с ребенком. Они снимали жилье в городе Зелена Гура, расположенном на западе страны.

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“Мы покупали трехкомнатную квартиру в новостройке. Средняя цена здесь 1000 евро за квадрат (это примерно в 1,5 раза выше киевских цен, - ред). У нас 69 квадратов, поэтому такая цена и получается... Но я попросила скидку, мне сделали. Квартира была в черновом состоянии, поэтому мы делали ремонт. Это стоило еще 20 000 евро“, - рассказала Ольга.

Таким образом довольно просторная квартира на первичном рынке обойдется ориентировочно в 90 000 евро. Если покупатель не может оплатить всю сумму сразу, у него есть возможность взять квартиру в ипотеку.

Польские банки свободно выдают ипотечные кредиты иностранцам, правда для этого нужно иметь официальный доход в злотых и документ, подтверждающий законность пребывания в стране или рабочую визу.

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Ольга рассказала, что квартиру купила именно в ипотеку на 30 лет под 2,5% годовых. Первые три года они будут платить минимальную цену по графику, так как за превышение необходимой суммы снимают дополнительные проценты. А всю сумму долга планируют выплатить уже на четвертый год.

“Минимальный размер первого взноса может быть 10 или 20%. Это зависит от ваших доходов, зарплатной истории. Годовой процент может изменяться в зависимости от того, оформляете вы страховку. Я застраховала своего мужа на 5 лет“, - рассказала женщина, добавив, что процедура оформления ипотеки и подписания соглашения на покупку квартиры занимает около недели.

Ранее в НБУ сообщили о том, что трудовая миграция в Украине достигла угрожающего масштаба.