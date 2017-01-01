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ТОП-10 самых дорогих массивов Киева - инфографика

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Стоимость квадратного метра в этих микрорайонах стартует от 1630 долларов .
Квартиры в этих микрорайонах доступны не каждому
Квартиры в этих микрорайонах доступны не каждому
depositphotos.com

Лидером ТОПа стал массив Липки. Квадратный метр жилья на вторичном рынке в этом микрорайоне стоит 4022 доллара США. 10-е место рейтинга занял Левобережный массив с ценой квадратного метра 1630 долларов США.

Об этом сообщает Domik.ua.

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С начала текущего года наибольший рост цен квадратного метра на однокомнатные квартиры вторичного рынка зафиксирован в массиве Новое Строение – на 20,57%. Отрицательная динамика максимальных цен отмечена на Подоле – 14,66%.

ТОП-10 самых дорогих массивов Киева
ТОП-10 самых дорогих массивов Киева
domik.ua

Массив

Максимальная цена кв. м по состоянию на 1 января 2018 года, доллар США

Максимальная цена кв. м по состоянию на 5 октября 2018 года, доллар США

Разница, %

Липки

3590

4022

+ 12,03

Печерский (центр)

2830

3197

+ 12,96

Оазис-Оболонь

3007

2955

- 1,72

Нижний Печерск

2680

2663

- 0,63

Печерск

2508

2655

+ 5,86

Шевченковский (центр)

2407

2583

+7,44

Новое Строение

1876

2262

+20,57

Голосеевский (центр)

2039

2124

+4,16

Подол

2203

1880

- 14,66

Левобережный

1667

1630

-2,21

Ранее сообщалось о том, сколько денег нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в Киеве.

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