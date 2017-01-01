ТОП-10 самых дорогих массивов Киева - инфографика

Стоимость квадратного метра в этих микрорайонах стартует от 1630 долларов .

Квартиры в этих микрорайонах доступны не каждому depositphotos.com

Лидером ТОПа стал массив Липки. Квадратный метр жилья на вторичном рынке в этом микрорайоне стоит 4022 доллара США. 10-е место рейтинга занял Левобережный массив с ценой квадратного метра 1630 долларов США.

Об этом сообщает Domik.ua.

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С начала текущего года наибольший рост цен квадратного метра на однокомнатные квартиры вторичного рынка зафиксирован в массиве Новое Строение – на 20,57%. Отрицательная динамика максимальных цен отмечена на Подоле – 14,66%.

ТОП-10 самых дорогих массивов Киева domik.ua

Массив Максимальная цена кв. м по состоянию на 1 января 2018 года, доллар США Максимальная цена кв. м по состоянию на 5 октября 2018 года, доллар США Разница, % Липки 3590 4022 + 12,03 Печерский (центр) 2830 3197 + 12,96 Оазис-Оболонь 3007 2955 - 1,72 Нижний Печерск 2680 2663 - 0,63 Печерск 2508 2655 + 5,86 Шевченковский (центр) 2407 2583 +7,44 Новое Строение 1876 2262 +20,57 Голосеевский (центр) 2039 2124 +4,16 Подол 2203 1880 - 14,66 Левобережный 1667 1630 -2,21

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