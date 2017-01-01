ТОП-10 самых дорогих массивов Киева - инфографика
Лидером ТОПа стал массив Липки. Квадратный метр жилья на вторичном рынке в этом микрорайоне стоит 4022 доллара США. 10-е место рейтинга занял Левобережный массив с ценой квадратного метра 1630 долларов США.
Об этом сообщает Domik.ua.
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С начала текущего года наибольший рост цен квадратного метра на однокомнатные квартиры вторичного рынка зафиксирован в массиве Новое Строение – на 20,57%. Отрицательная динамика максимальных цен отмечена на Подоле – 14,66%.
Массив
Максимальная цена кв. м по состоянию на 1 января 2018 года, доллар США
Максимальная цена кв. м по состоянию на 5 октября 2018 года, доллар США
Разница, %
Липки
3590
4022
+ 12,03
Печерский (центр)
2830
3197
+ 12,96
Оазис-Оболонь
3007
2955
- 1,72
Нижний Печерск
2680
2663
- 0,63
Печерск
2508
2655
+ 5,86
Шевченковский (центр)
2407
2583
+7,44
Новое Строение
1876
2262
+20,57
Голосеевский (центр)
2039
2124
+4,16
Подол
2203
1880
- 14,66
Левобережный
1667
1630
-2,21
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