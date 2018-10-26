В обход законов: Тигипко построит высотку в центре Киева

Несмотря на технические отклонения от строительных норм, в центре Киева будет возведена 115-метровая высотка Тигипка.

Компания Сергея Тигипка ТОВ “Пирит“ совместно с ТОВ “Виолия“ (основатели – Максим Кузьменко и Ольга Майская) построит 115-ти метровую высотку вопреки Генплану столицы.

Об этом сообщают Наши Гроши.

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Новый 33-этажный дом будет построен недалеко от станции метро “Дворец “Украина“ по адресу: ул. Антоновича (Горького), 136-138 в Киеве, и займет 0,34 га.

Также, указывается, что по правилам в Центральной планировочной зоне строительство выше 27 метров от земной поверхности запрещено. То есть новый проект Тигипка превышает запрет почти в 5 раз.

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Устранить нарушение в компаниях планируют с помощью увеличения уровня этажности вокруг с помощью других высоток, как это уже было сделано с Сенным рынком.





Новый незаконный проект Тигапка Наші гроші

Данный маневр повлияет не только на нарушение обеспечения жителей парковками, спортивными площадками и “зелеными“ территориями, но также и на “уплотненность“ домов.

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Новая постройка будет вплотную прилегать к СЗШ І-ІІІ степеней №37 в г. Киеве и не только нарушать шумозащиту, положенную школе, но и инсоляцию, то есть создавать тень на все помещения школы и внутренний двор.

Также нарушена и противопожарная безопасность. По правилам положено круговой проезд пожарной техники, который будет отсутствовать в силу недостаточного метража, а “компенсировать“ хотят установкой двух дополнительных пожарных гидрантов.

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Такую “аферу“ компании Тигипко и партнеров удалось провернуть с помощью поданных технических условий для офисного центра, без сообщения о том, что планируется жилой комплекс с не жилищными помещениями.

После подачи ТОВ “Пирит“ и ТОВ “Виолия“ заявления в Минрегионбуд 19 октября и ввиду отсутствия в тот день заседания, принятие решения по отсутствию технических условий было перенесено на неопределенную дату.



Ранее сообщалось, что АМКУ разрешил купить Тигипко завод Порошенко.