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Как в Украине будут отбирать квартиры за долги

Комментариев: 4
Парламент принял новый Кодекс, который позволит выселять должников из квартиры.
Кредиторы теперь могут выселять людей из квартир за неуплату
Кредиторы теперь могут выселять людей из квартир за неуплату
depositphotos.com

Новый Кодекс по процедурам банкротсва, с помощью которого устанавливается период на 5 лет для реструктуризации ипотечных валютных кредитов позволит кредиторам выселять людей из квартир за неуплату, - как сообщают Вести.

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Мораторий на взыскание квартир был введен в 2014 году, после чего некоторые заемщики отказались платить по кредитам в силу постоянного повышения курса валют.

Власть решила пересмотреть данный мораторий и установила пятилетний период реструктуризации ипотеки.

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Теперь существует норма конвертации валюты в день открытия дела о неплатежеспособности. То есть, оценщиком кредитора устанавливается сумма в гривнах по курсу НБУ, которая оплачивается в 100% размере от рыночной стоимости квартиры или дома.

Процентная ставка будет различаться по двум видам: если площадь квартиры не превышает 60 кв.м. (жилого дома - 120 кв.м.), и если площадь превышает данные цифры.

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В первом случае ставка будет установлена на уровне украинского индекса ставок физических лиц на 12 месячные депозиты, плюс один процент. План реструктуризации осуществляется на 15 лет.

Во втором случае устанавливается та же ставка, только плюс 3%, длительностью плана на 10 лет.

Ранее сообщалось, что коллекторы в Украине угрожают расправой и клевещут в соцсетях.

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Теги: заемщик, кредит, кредит в банке, банкрот, банкротство, квартира в кредит, дом в кредит
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Комментариев (4)
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bem    30.10.2018, 12:59
Оценка:  +1
bem
не замочети вы народ эту владу. замочят они васю
гость  (аноним)  30.10.2018, 12:41
Оценка:  +1
гость
То налоги на машины старше 5 лет хотят ввести, то выселять из квартир, оху...нная Европа получается, только ЗП как в совке 300рублей=300$.
ФеликсДзе    30.10.2018, 12:33
Оценка:  +1
ФеликсДзе
За банковские долги выселяйте на здоровье!А попробуете выселять людей с их жилья за"долги"по услугам ЖКХ,вас,тварей,будут калечить и мочить!
GreenPeace!    30.10.2018, 12:12
Оценка:  +1
GreenPeace!
Нех в Украине,кредит в валюте брать
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