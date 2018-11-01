За сколько окупится квартира, приобретенная для сдачи в аренду

В Украине активизировался рынок недвижимости. Покупатели присматриваются к квартирам для сдачи в аренду.

Рынок недвижимости в Украине набирает обороты. Люди вкладывают деньги в квадратные метры, рассчитывая заработать на аренде. Насколько выгодное подобное вложение, а также какие существуют риски – читайте далее.

Об этом сообщает Минфин.

Читай также: Как в Украине будут отбирать квартиры за долги

По данным главы агентства Евро Рейтинг Григория Перервы, стоимость 1 кв м на первичке в Киеве составляет 20 тыс грн, в пригороде – около 10-11. При этом, в соответствии с информацией SV Development, средняя арендная ставка однокомнатной квартиры в столице составляет 7-8 тыс грн, 2-х комнатной – 10-11 тыс, 3-х – 12-13 тыс.

Небольшую “однушку“ в Киеве можно приобрести за 25 тыс долл, а сдать в аренду – за 6 тыс грн (72 тыс грн или 2,6 тыс долл в год). Согласно расчетам, доходность составляет 10% годовых (почти в 2 раза больше, чем в банке).

Одна за 50 или две по 20?

По словам Ирины Луханиной, средний срок окупаемости инвестиций в жилье, на который ориентируются потенциальные покупатели - 10 лет.

Если удается выйти на 8 лет, инвестиция считается очень удачной. Все, что дольше 10 лет - под вопросом, - пояснила она

Читай также: Под Киевом найден особняк за 7 миллионов долларов

“Двушку“ за 50 тыс долл можно сдавать за 12 тыс грн., а единичку стоимостью 20 тыс долл - за 7 тыс грн (две - за 14 тыс грн). Причем, единички, скорее всего, не будут простаивать и станут дорожать более динамично, чем двушка.

Если в наличии более крупная сумма, скажем, порядка 100 тыс долл, лучше купить квартиру в центре Киева. Такое жилье затем можно будет сдавать в аренду намного дороже, чем в спальных районах. Жилье в центре интересно еще и тем, что позволяет хорошо зарабатывать на посуточной аренде. Минимальные ставки - 600-700 грн в сутки. При условии полной загрузки, это - 18-21 тыс грн в месяц.

Ранее сообщалось о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в Киеве. Дешевая однокомнатная квартира обойдется в 25 тысяч долларов.