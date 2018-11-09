Названы условия по сносу "хрущевок" в Киеве
Многие киевляне жалуются на старые дома и просят их отремонтировать. В КГГА подходят к этому кардинально – будут сносить. Но когда, непонятно, есть неурегулированные вопросы в законах.
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Об этом сообщает Вячеслав Непол, заместитель главы КГГА в интервью для Сегодня.
“Реконструкцию устаревшего жилфонда сдерживают неурегулированные вопросы в законодательстве. В частности, Кабмином не утверждена типовая форма инвестдоговора, по которому должна осуществляться реконструкция“, – утонил Непоп.
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Планируется снос “хрущевок“ 1950-60х годов, таких в Киеве около 2 тыс.
Также властям нужно получить полное согласие на снос и отселение всех жителей дома.
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“Для решения проблемы устаревшего жилфонда будет разработана городская программа реконструкции и наработана концепция совершенствования законодательной базы по этому вопросу. Программа будет включать в себя, в частности: возможности сноса устаревшего жилфонда, строительство нового, а также его перестройка с целью улучшения условий проживания“, – подытожил Непоп.
Ранее сообщалось, когда и как ликвидируют “хрущевки“ в Украине.
Полная версия правил
В "тюрьме народов" не только в крупных городах, но и в провинции хрущевки сносят. На их месте строят современные дома и БЕСПЛАТНО расселяют жильцов в основном в тех же микрораионах в новострои или по желанию выплачивают компенсацию для покупки вторички...