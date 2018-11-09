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Названы условия по сносу "хрущевок" в Киеве

Комментариев: 4
КГГА планирует снести около 2 тыс "хрущевок" в Киеве.
Когда и как снесут "хрущевки"
Когда и как снесут "хрущевки"
depositphotos.com

Многие киевляне жалуются на старые дома и просят их отремонтировать. В КГГА подходят к этому кардинально – будут сносить. Но когда, непонятно, есть неурегулированные вопросы в законах. 

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Об этом сообщает Вячеслав Непол, заместитель главы КГГА в интервью для Сегодня.

“Реконструкцию устаревшего жилфонда сдерживают неурегулированные вопросы в законодательстве. В частности, Кабмином не утверждена типовая форма инвестдоговора, по которому должна осуществляться реконструкция“, – утонил Непоп. 

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Планируется снос “хрущевок“ 1950-60х годов, таких в Киеве около 2 тыс.

Также властям нужно получить полное согласие на снос и отселение всех жителей дома. 

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“Для решения проблемы устаревшего жилфонда будет разработана городская программа реконструкции и наработана концепция совершенствования законодательной базы по этому вопросу. Программа будет включать в себя, в частности: возможности сноса устаревшего жилфонда, строительство нового, а также его перестройка с целью улучшения условий проживания“, – подытожил Непоп.

Ранее сообщалось, когда и как ликвидируют “хрущевки“ в Украине.

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Теги: хрущевка, хрущевки в киеве, снос дома, снос, снос здания, реконструкция, КГГА
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  09.11.2018, 11:53
Оценка:  0
гость
А в тюрьме сейчас на ужин макароны дают...
В "тюрьме народов" не только в крупных городах, но и в провинции хрущевки сносят. На их месте строят современные дома и БЕСПЛАТНО расселяют жильцов в основном в тех же микрораионах в новострои или по желанию выплачивают компенсацию для покупки вторички...
гость  (аноним)  09.11.2018, 11:52
Оценка:  +1
гость
Хрущевки плaнировaлись нa 50 лет,но в них зaложен трехкрaтный зaпaс прочности - если,конечно,фундaмент не рзрушaется водой и пр. И в Польше,нaпр.,их реконструировaли и сделaли комфортными и крaсивыми.
Paul_Knox    09.11.2018, 11:47
Оценка:  +1
Paul_Knox
Смотря какие хрущевки сносить. Если панельные - то да, а некоторые кирпичные лучше новостроек и крепче. Надеюсь, начнут не с них.
pol1502    09.11.2018, 11:34
Оценка:  +1
pol1502
ага, разговоры по этому поводу уже лет десять ведутся, а хрущевки как стояли, так и стоят...
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