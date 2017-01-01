На что обращать внимание при покупке квартиры в новостройке - Инфографика

Чем отличается и сколько стоят эконом, комфорт, бизнес и элит классы квартир в новостройках.

На что обращать внимание при выборе класса квартиры в новостройке depositphotos.com

В 2006 году были установлены нормы новостроек Украинской строительной ассоциацией. Соответствует ли им классовое распределение и за что в итоге платят покупатели, разбирались UBR.

В исследовании различий приняли участие 5 городов-миллионников Украины: Киев, Одесса, Львов, Днепр и Харьков.

Читай также: Названы условия по сносу “хрущевок“ в Киеве

Основными характеристиками в соответствии с нормами выступили: количество квартир на одном этаже (до 12 квартир), высота потолков (от 250 см), технология строительства (кирпичная, монолитно-каркасная).

Также дом должен быть построен из керамического или силиконового кирпича, или газоблоков. Иметь в наличии чистовую отделку стен и парковочные места (включительно 50% гостевого).

Сравнение норм эконом и комфорт классов UBR.ua

Эти нормы минимальные, они подходят для эконом-класса. Чем выше класс, тем лучше условия: меньше квартир на этаже, выше потолки, лучше материал постройки, выше процент чистовой отделки стен, и больше паркомест.

Сравнение норм бизнес и элит классов UBR.ua

Как видно из инфографики, не во всех городах соблюдаются нормы. Если в эконом 3 из двух городов “вписываются“, а в комфорте только Одесса “отстает“, то при постройке бизнес и элит классов ни одна норма не соблюдается во всех 5-ти городах.

Читай также: Тест-драйв квартир: Как в Киеве проверяют жилье

Разделение на классы и лучшие условия влияют также на ценообразование. Но не всегда оно имеет прямо пропорциональную направленность. Например, в Одессе минимальная цена за кв.м. в новостройке на 13,7% ниже, если покупать в комфорт классе, нежели в эконом. А в Днепре в таком же сравнении комфорт дешевле эконома на 11%.

Похожая ситуация и во Львове. Стоимость квартиры бизнес-класса будет на 6% меньше, чем в комфорт-классе.

Сравнение цен за кв.м. в квартирах разных классов UBR.ua

Ранее сообщалось, за сколько окупится квартира, приобретенная для сдачи в аренду.