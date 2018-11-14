Вокзал в Нью-Йорке продадут за 35 млн долларов

Американская транспортная компания приняла решение купить Центральный вокзал Нью-Йорка.

Оператор метро Metropolitan Transportation Authority (MTA) приняла решение купить вокзал Grand Central за 35 миллионов долларов.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Вокзал будет продан вместе с северной железнодорожной веткой метро (Harlem Line and Hudson Line) из холдинговой компании Midtown Trackage Ventures.

До момента покупки, которая планируется на четверг, 15 ноября, компания снимала в аренду этот вокзал на протяжении последних 280 лет. Именно такой хронометраж позволил компании получить окно для покупки, которое закроется через 11 месяцев.

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“С финансовой точки зрения это было непросто. Мы должны были воспользоваться возможностью приобрести или остаться арендатором еще на 270 с лишним лет. И среда с процентной ставкой - и скидка в размере 500 000 долларов, предлагаемая продавцом - означает, что дешевле купить ее сейчас, чем платить арендную плату за все это время“, - объяснил Янно Либер, главный специалист по развитию MTA.

Вокзал ежедневно принимает около 750 тыс посетителей, что делает его вторым по посещаемости местом в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что в Испании два вокзала эвакуировали из-за пряжки ремня.