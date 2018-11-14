Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вокзал в Нью-Йорке продадут за 35 млн долларов

Комментариев: 1
Американская транспортная компания приняла решение купить Центральный вокзал Нью-Йорка.
MTA купит вокзал Grand Central за 35 миллионов долларов
MTA купит вокзал Grand Central за 35 миллионов долларов
depositphotos.com

Оператор метро Metropolitan Transportation Authority (MTA) приняла решение купить вокзал Grand Central за 35 миллионов долларов. 

Читай также: В Чикаго произошла стрельба у вокзала, пять раненых

Об этом сообщает Bloomberg.

Вокзал будет продан вместе с северной железнодорожной веткой метро (Harlem Line and Hudson Line) из холдинговой компании Midtown Trackage Ventures. 

До момента покупки, которая планируется на четверг, 15 ноября, компания снимала в аренду этот вокзал на протяжении последних 280 лет. Именно такой хронометраж позволил компании получить окно для покупки, которое закроется через 11 месяцев. 

Читай также: Возле вокзала в Киеве провалился асфальт: Дорожники игнорируют уже неделю

“С финансовой точки зрения это было непросто. Мы должны были воспользоваться возможностью приобрести или остаться арендатором еще на 270 с лишним лет. И среда с процентной ставкой - и скидка в размере 500 000 долларов, предлагаемая продавцом - означает, что дешевле купить ее сейчас, чем платить арендную плату за все это время“, - объяснил Янно Либер, главный специалист по развитию MTA.

Вокзал ежедневно принимает около 750 тыс посетителей, что делает его вторым по посещаемости местом в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что в Испании два вокзала эвакуировали из-за пряжки ремня.

Поделись:
Теги: железнодорожная линия, железнодорожный вокзал, железнодорожный транспорт, вокзал в нью-йорке, продажа железнодорожного вокзала
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.11.2018, 14:56
Оценка:  0
гость
Зовет к себе рекламный щит
лаская взор
сияя буквами кричит
жить без оружия позор...
статую свободы -ньюйорка атрибут
на аукционе скоро продадут...
(из песни)
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь