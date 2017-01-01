В Киеве отреставрируют Дом с химерами за 18,4 млн гривен

Знаменитый Киевский Дом с химерами отремонтируют до конца 2019 года.

Дом с химерами отремонтируют за 18,4 млн гривен depositphotos.com

Управление административными домами Государственного управления делами приняли решение отреставрировать Дом с химерами, который находится на улице Банковой, 10 в Киеве.

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Об этом сообщает Сегодня по данным из системы Прозорро.

Аукцион планируют провести 28 ноября, а реставрацию до конца 2019 года.

Общая стоимость работ составляет 18,4 миллиона гривен. За эту сумму обновят скульптуры, покрасят фасад, почистят окна и двери, отремонтируют крышу, балконы, крыльцо центрального входа, отреставрируют плитку и пересадят деревья и кусты.

Заявка на реставрацию Сегодня

Ранее сообщалось, Мемориал Героев Небесной Сотни построят за 149 млн гривен.