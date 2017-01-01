Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве отреставрируют Дом с химерами за 18,4 млн гривен

Комментариев: 0
Знаменитый Киевский Дом с химерами отремонтируют до конца 2019 года.
Дом с химерами отремонтируют за 18,4 млн гривен
Дом с химерами отремонтируют за 18,4 млн гривен
depositphotos.com

Управление административными домами Государственного управления делами приняли решение отреставрировать Дом с химерами, который находится на улице Банковой, 10 в Киеве. 

Читай также: Университет Поплавского построил дома для депутатов вместо общежитий студентов - СМИ

Об этом сообщает Сегодня по данным из системы Прозорро.

Аукцион планируют провести 28 ноября, а реставрацию до конца 2019 года.

Общая стоимость работ составляет 18,4 миллиона гривен. За эту сумму обновят скульптуры, покрасят фасад, почистят окна и двери, отремонтируют крышу, балконы, крыльцо центрального входа, отреставрируют плитку и пересадят деревья и кусты.

Заявка на реставрацию
Заявка на реставрацию
Сегодня

Ранее сообщалось, Мемориал Героев Небесной Сотни построят за 149 млн гривен.

Поделись:
Теги: дом с химерами, реставрация, государственное управление делами, прозорро, строительные работы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь