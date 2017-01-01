Схемы мошенничества: Как не попасть в ловушку квартирных афер

4 схемы, которые используют аферисты.

Рынок недвижимости – золотая жила для аферистов. Проверить аферы сложно, а денег потерять можно много.

Читай также: Аферист с помощью фейкового обменника украл 50 тыс евро

Как не стать жертвой обмана рассказали Сегодня.

Обман при инвестициях: Схема 1

При покупке квартиры, которая не достроилась или еще в планах постройки позволяет сэкономить до 30-40% стоимости жилья.

Но нужно быть очень осторожным с оформлением документов и проверкой застройщика. Часто инвестиции в жилье используют аферисты – берут деньги за постройку, а сами исчезают. Бывает и вариант длительного строительства или территория оказывается непригодной для построек.

Читай также: Как избежать обмана в Интернете: Инфографика

“Вложение“ в фундамент“- самые опасные, особенно учитывая введены новые ГСН (государственные строительные нормы) и увеличенные полномочия ГАСИ (государственной архитектурно-строительной инспекции). Многие новостроек могут технически соответствовать новым правилам и никогда не ввестись в эксплуатацию“, - объясняет Ярослав Куц, юрист.

Юристы рекомендуют покупать квартиры в уже сданных в эксплуатацию домах. Так как на стадии технической оценки очень сложно проверить застройщика.

Проверить его можно по документам. Первое, что нужно прочесть – разрешение на выполнение строительных работ, который выдает Государственная архитектурно-строительная инспекция. Можно проверять документы вплоть до технических условий на подключение дома к коммуникациям.

Читай также: В обход законов: Тигипко построит высотку в центре Киева

Если какие-либо документы отсутствуют, то лучше всего не инвестировать в строительство, иначе можно остаться и без денег, и без квартиры.

“На что еще стоит обратить внимание? В первую очередь на наличие у девелопера ранее сданных домов. Это главный показатель, указывающий на его надежность. Ведь если он не завершил ни одного проекта, существует риск, что и ваш дом не будет построен“, - говорит пресс-секретарь “Укрстроя“.

Стоит проверить, придерживается ли застройщик терминов строительства. Даже если они немного порушены, все равно рамки должны быть.

Читай также: Как аферисты “разводят“ украинцев: 7 способов

Кроме того, следует изучить надежность механизма инвестирования. Если вы вкладываете в квартиру на этапе строительства, проверьте, каким образом будет проходить процедура вложения средств. Самый надежный вариант - это инвестирование через фонд финансирования строительства“, - продолжает пресс-секретарь.

Также важно проверить в едином государственном реестре наличие любых судовых споров. Хорошая компания таких не имеет.

“Если покупаете объект, который введен в эксплуатацию, с вами должны заключить договор купли-продажи у нотариуса. Специалист введет вас, как нового владельца квартиры, в реестр вещных прав на недвижимое имущество. Если происходит продажа квадратных метров в недостроенном доме, застройщик часто предлагает договор предварительной купли-продажи. но он почти не защитит вас в случае проблем: по сути, вы являетесь инвестором, но на бумаге владеете только воздухом“, - объясняет Ярослав Куц.

Читай также: Отдай все свои деньги: как аферисты обманывают при аренде квартиры

Инвестиционный договор нужно составлять на финансовую компанию, а не на застройщика, и самое важное – правильно описать характеристики будущей квартиры (от размеров до этажа, на котором будет находиться квартира).

“Также в договоре должны быть сроки окончания строительства и ответственность застройщика, если вдруг что-то пойдет не так. И, конечно, отдельной строкой - основание для расторжения договора и условия возврата денег“ - добавляет Олег Огородник.

Но стоит помнить, что даже правильно составленный договор не является гарантией возврата денег.

Читай также: Университет Поплавского построил дома для депутатов вместо общежитий студентов - СМИ

“Даже если суд вынесет постановление о взыскании средств в вашу пользу, выполнить его будет невозможно. Дело в том, что обманутых инвесторов всегда много, а у застройщика нет столько имущества, чтобы выплатить деньги всем“, - рассказывает Ярослав Куц.

Фальшивые документы: Схема 2

Аферисты в фотошопе подделывают все – паспорта и даже права собственности на квартиру. Иногда по одним и тем же документам продают квартиру дважды. Один набор документов ненастоящий продавец регистрирует сам и получает всю сумму, а второй, после нотариального оформления, отдает людям, которые уже вручили ему задаток.

Чтобы не попасть в такую ситуацию перед оформлением документов лучше всего обратиться к юристу. Он проверит документы и прогонит их по всем имеющимся базам.

Читай также: Квартирный вопрос: Брать в кредит или арендовать

“Можете самостоятельно получить всю информацию об объекте в Едином реестре прав на недвижимое имущество. Проверьте владельцев в реестре судебных решений и обязательно загляните в раздел“ состояние рассмотрения дел “. В этом же реестре можно проверить сам объект недвижимости, чтобы выяснить, не судятся за квартиру родственники и нет других судебных споров“, - рассказывает Ярослав Куц.

Любое мелкое несовпадение будет свидетельствовать о подделке. Также, как и «свежая регистрация» или несколько перерегистраций за короткий термин.

“Если продавец торопит и категорически отказывается привлекать специалистов, ни при каких условиях не соглашайтесь на операцию“, - советует Олег Огородник.

Продавцы по поручению: Схема 3

Читай также: Как вернуть налоги, уплаченные в бюджет

Лучше всего покупать у владельцев.

“Поручение действительно довольно легко подделать. И если в деле замешан нечестный нотариус, то липовым действительно только подпись доверителя. Вычислить это может только эксперт-графолог. Для этого необходимо несколько оригиналов подписей человека и документ с поддельной подписью. как правило, такие экспертизы проводятся уже во время гражданского и уголовного процессов, но никак не перед заключением сделки купли-продажи“, - говорит Ярослав Куц.

Часто такие продавцы по поручению берут в компаньоны актеров-«владельцев». В этом случае можно расспросить соседей, сходить в ЖЭК или уточнить детали о квартире.

Читай также: В Киеве выставили на продажу квартиру стоимостью в 7 млн долларов

“Обязательно свяжитесь с владельцем. Уточните, давал ли он доверенность, согласен на продажу жилья. К счастью, современные технологии позволяют осуществить связь, даже если человек находится на другом континенте“, - советует Владимир Редкач.

Лучше всего такую связь осуществлять внезапно для продавца.

Получил в наследство: Схема 4

С такой же легкостью можно подделать и завещание. Но даже если он и настоящий, то не исключен вариант нескольких “владельцев“ квартиры.

Если после покупки внезапно появился другой наследник, то придется обратиться в суд.

Читай также: “Барахло“ по цене квартиры: Сколько в Украине зарабатывают на антиквариате

“Как правило, судебные споры по таким вопросам продолжаются годами. Нередко суды признают право собственности на долю наследников. В результате покупателю приходится снова ее выкупать“, - рассказывает Ярослав Куц.

Перед покупкой лучше всего советоваться с адвокатами.

“Иногда люди пытаются продать недвижимость, не оформив по всем правилам праве на наследство. Заключить полноценное соглашение у них не получится: продать жилье можно только после оформления свидетельства о праве на наследство. А вот задаток наследники могут требовать заранее - будто вы подтвердите намерения купить недвижимость, а мы пока “вступим“ в наследство. Я не рекомендую соглашаться на такую сделку: претендентов на квадратные метры может оказаться несколько, о договоренности с вами быстро “забудут“, а вернуть свой задаток будет сложно“, - говорит Олег Огородник.

Читай также: Названы условия по сносу “хрущевок“ в Киеве

Задаток также нужно оформлять тщательно, например, использовать предварительный договор.

“Там фиксируется стоимость квартиры, сроки покупки и освобождения квартиры, сроки снятия продавца с регистрационного учета и ответственность сторон за расторжение договора“, - рассказывает Олег Огородник.

Все прописанные в квартире люди должны быть выписаны. Задаток в 25% от общей суммы будет риском того, что получивший его пропадет.

Ранее сообщалось, на что обращать внимание при покупке квартиры в новостройке.