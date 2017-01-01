Онлайн-сервис поиска жилья Airbnb построит собственное жилье в 2019

Airbnb заявили, что новая функция Backyard предоставит возможность проектировать и строить собственные дома.

Онлайн-сервис по поиску и съему жилья заявил, что они направляют свои усилия для расширения бизнес-возможностей. Главы компании задумались о новых перспективах и запускают новую функцию Backyard, которая нацелена на проектирование больших домов.

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Об этом сообщает FastCompany со ссылкой на слова соучредителя Джо Геббиа.

“Сегодня Самара объявляет о новой инициативе под названием Backyard, которая направлена на разработку и прототипирование новых способов строительства и совместного проживания в домах“, - говорит Геббиа.

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Airbnb планируют построить вспомогательные жилые единицы (маленькие сборные дома), автономные дома и многокомпонентные “зеленые“ комплексы.

“Backyard исследует, как здания могут использовать сложные технологии производства, интеллектуальные домашние технологии и получать обширную информацию от сообщества Airbnb, чтобы задумчиво реагировать на меняющиеся потребности владельца или владельца с течением времени“, - добавляет Геббия.

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Новые дома будут направлены на нивелирование экологических катастроф, связанных с выбросами СО2 от зданий и массовой застройке, которую прогнозируют уже к 2060 году.

Ранее сообщалось, что Министерство регионального развития обновило государственные строительные нормы и ограничивает плотность застройки.