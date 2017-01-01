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Эко-дом своими руками: Мужчина под Киевом отдал 100 долларов за "квадрат"

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Мужчина построил экологический дом своими руками без образования и опыта строителя.
Украинец построил эко-дом на Киевщине за 8 тыс долларов
Украинец построил эко-дом на Киевщине за 8 тыс долларов
скриншот из видео

Семья Билоус заплатила за постройку нового дома 100 долларов за квадратный метр в поселке Семиполки под Киевом. Об этом сообщает 24 Канал. 

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После получения участка земли, бывший АТОвец решил сэкономить на постройке дома, так как не мог оплатить постоянное подорожание света, воды и газа. В итоге за постройку нового дома он заплатил 8 тыс долларов.

Идею строительства семья подсмотрела в интернете.

“Это купольный дом, его форма - часть сферы. Прямых углов, на которые во время ветра могла бы быть дополнительная нагрузка, которое охлаждает. Поэтому в доме тепло, сухо и комфортно“, - рассказал хозяин эко-дома Павел Белоус. 

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Дом состоит из специальных треугольников, расположение которых позволяет конструкции выдерживать снег, дождь и даже ураган.

Материалы для постройки дома экологически чисты. Так, стены состоят из сосновой доски, освещается помещение с помощью 4 солнечных батарей, а тепло дает самодельная печь. Сам дом расположен на опорах, без основания.

В планах у семьи есть постройка веранды и подвала.

Ранее сообщалось, что квартира украинца признана самой красивой в мире, интерьер жилища одержал победу в конкурсе The Architecture Master Prize.

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Теги: эко-дом, экологический дом, экологическое строительство, эко-материалы, дешевый дом
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