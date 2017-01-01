"Доступное жилье": Подписаны первые договора на покупку

Первые четыре семьи купили квартиры по программе "Доступное жилье".

По программе “Доступное жилье“ было подписано четыре договора на покупку недвижимости в Киевгорстрое.

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Об этом сообщает УНН.

Три из четырех семей-покупателей стали вынужденные переселенцы. В ЖК “Новомостицкой-Замковецкая“ теперь будут жить Ольга и Роман Кунивы. В рамках программы Фонд содействия молодежному жилищному строительству оплатил паре 50% суммы на оплату, а вторую половину они заплатила сами.

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Евгения Бражник теперь владеет квартирой в ЖК “Каховская“. Евгения, родом из Луганска, тоже оплатила 50% от суммы, а остальную получила от Фонда.

Еще одна переселенка Татьяна Полякова подписала договор по программе покупки жилья 50 на 50 с Фондом и будет проживать в ЖК “Медовый“.

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В том же ЖК “Медовый“ выбрал и приобрел квартиру Алексей Удовенко, который 5 декабря подписал договор покупки-продажи в Киевгорстрое.

Ранее сообщалось, на что обращать внимание при покупке квартиры в новостройке.