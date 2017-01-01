"Доступное жилье": Подписаны первые договора на покупку
По программе “Доступное жилье“ было подписано четыре договора на покупку недвижимости в Киевгорстрое.
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Об этом сообщает УНН.
Три из четырех семей-покупателей стали вынужденные переселенцы. В ЖК “Новомостицкой-Замковецкая“ теперь будут жить Ольга и Роман Кунивы. В рамках программы Фонд содействия молодежному жилищному строительству оплатил паре 50% суммы на оплату, а вторую половину они заплатила сами.
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Евгения Бражник теперь владеет квартирой в ЖК “Каховская“. Евгения, родом из Луганска, тоже оплатила 50% от суммы, а остальную получила от Фонда.
Еще одна переселенка Татьяна Полякова подписала договор по программе покупки жилья 50 на 50 с Фондом и будет проживать в ЖК “Медовый“.
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В том же ЖК “Медовый“ выбрал и приобрел квартиру Алексей Удовенко, который 5 декабря подписал договор покупки-продажи в Киевгорстрое.
Ранее сообщалось, на что обращать внимание при покупке квартиры в новостройке.
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