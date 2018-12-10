Как долго придется откладывать на покупку 1-комнатной квартиры в Украине

Чтобы приобрести квартиру на отложенные деньги, нужно экономить от 3 до 9 лет в зависимости от области.

Как долго нужно копить, чтобы приобрести квартиру в Украине depositphotos.com

Большинство украинцев могут позволить себе приобрести первое жилье благодаря заработкам за границей, ипотечным кредитам в банке (с огромными процентными ставками), или одолжить у родственников. А сколько лет нужно потратить, чтобы накопить на квартиру, посчитали Слово и Дело.

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В зависимости от области, в которой планируется приобретение квартиры и дальнейшее проживание, придется потратить от 3 до 9 лет. Также на длительность влияет новизна квартиры и средняя зарплата.

Самым дорогим для покупки квартиры считается Киев, но и средняя зарплата тут выше, чем в остальных областях. Так, на первичном рынке квартира обойдется в 940 тыс грн, а на вторичном в 710 тыс грн.

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Учитывая, что средняя заработная плата составляет 13 614 тыч грн, то на новую квартиру придется отложить 70 зарплат на протяжении 5 лет и 8 месяцев. На старую квартиру понадобится 53 зарплаты на протяжении 4 лет и 4 месяцев.

Вторым по дороговизне является Львов. Тут средняя цена за новую квартиру составляет 850 тыс грн, а за старую 740 тыс грн. Но средняя зарплата во Львове значительно ниже – 8 416 грн, потому на первичный рынок придется отложить 101 зарплату, то есть 8 лет и 4 месяца, или 88 зарплат, чтобы приобрести вторичную квартиру через 7 лет и 3 месяца.

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Для данных цен существуют некоторые поправки. Например, стоимость жилья за такой длительный срок должна остаться такой же, или приблизительно такой же. Расчеты указаны при условии, что откладывается вся зарплата, то есть жить придется за счет родственников или супругов. Или нужно зарабатывать больше.

Реальнее всего приобрести квартиру в Северодонецке, так как продаются там только старые из-за отсутствия новостроев, а средняя зарплата составляет 7 643 грн. При таких условиях откладывать нужно будет 37 зарплат в течении 3 лет и 1 месяца на квартиру, стоимостью в 280 тыс гривен.

Как долго экономить украинцам, чтобы купить квартиру в Украине Слово і Діло

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