Дом даром: Что происходит с заброшенками в Японии

Заброшенные дома в Японии отдают даром или распродают по низким ценам.

В Японии заброшенные дома отдают даром или продают по низким ценам Getty Images

В Японии числится более 8 миллионов заброшенных домой. Новая государственная программа призвана распродать все не эксплуатируемые дома по низким ценам или вообще даром.

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Об этом сообщают Финансы.

Проблема с заброшенными домами в Японии возникла из-за демографической ситуации. Так, после смерти владельца, недвижимость не переходила по наследству из-за отсутствия родственников. Еще одним фактором является молодежь, которая не рожает детей рано, потому им не требуется большая жилплощадь.

Весомым фактором является также культура Японии, где существует вера, что в доме, в котором кто-то умер, жить нельзя.

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Существенно на покупку домов влияет отсутствие ремонта в большинстве домов, которые долго "простаивали" или принадлежали людям, которые не могли позволить себе уход за домом.

Исследовательский институт Fujitsu в Японии прогнозирует рост количества заброшенных домов до 20 миллионов к 2033 году. Это количество составляет одну третью от всех домов Японии.

Так, самые высокие цены на аукционе платформы "akiya banks" составляют 30 млн иен (приблизительно 7,5 млн гривен). Но чаще дома отдают за 0 иен или указывают, что дом продадут за оплату определенных налогов и комиссии. Также иногда государство предлагает субсидию на покупку такого дома.

Ранее сообщалось, что Онлайн-сервис поиска жилья Airbnb построит собственное жилье в 2019.