Тысячи работников купят жилье в лизинг с помощью МВД

С января МВД запускает программу, которая позволит государству оплатить проценты и часть кредита при покупке квартиры работников.

Для стимуляции добросовестной работы Министерство внутренних дел с января 2019 года запускает программу, по которой тысячи работников смогут позволить себе приобрести квартиру. Проценты и часть кредита возьмет на себя государство.

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Об этом сообщает Сегодня.

Сумму бюджетной компенсации рассчитают по стажу работы, а лизинг будет выдаваться термином на 20 лет.

"Ипотечная система для полицейских и спасателей - это серьезная мотивация для каждого полицейского служит честно и компетентно. Для каждого спасателя - держаться за свою работу и профессионально расти", - сказал Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

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Так, при большем стаже работы будет уменьшатся сумма выплат. Если стаж достигает 10 лет и больше, то государство оплатит почти треть стоимости квартиры. Тем, кто проработал больше, чем 15 лет страна покроет 40% от общей суммы.

Также еще 5% будет прибавляться за каждого ребенка в семье госслужащего.

Для того, чтобы получить лизинг работник должен проработать больше 2 лет (кроме участников боевых действий) и иметь не меньше, чем 5 лет до выхода на пенсию. Также нужно стоять на квартирном учете, а при увольнении придется погашать долг самостоятельно.

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"Если полицейский или сотрудник ДСНС по тем или иным причинам будет уволен из полиции, например, какие-то действия, несовместимые с обязанностью службы, в таком случае он будет обязан возвращать всю сумму кредита и платить все проценты. Соответственно, это социально дает возможность повышать качество работ ", - говорит советник главы МВД Антон Геращенко.

В бюджете на 2019 год для лизинговой программы МВД выделили 2 млрд гривен, которых должно хватить на 3 тыс квартир.

Ранее сообщалось, что Сын Авакова стал владельцем третьей квартиры в элитном доме. Александр Аваков купил апартаменты в небоскребе с бассейном на крыше на Печерске.