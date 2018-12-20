Перепланировку квартиры теперь можно делать без разрешения властей

Кабмин утвердил новый список строительных работ, которые не требуют документального разрешения.

Разрешение на перепланировку дома теперь не потребуется Getty Images

Постанову о новом Перечне строительных работ, которые не нуждаются в документальном подтверждении, Кабинет министров принял 18 декабря, во вторник. Об этом сообщает Сегодня.

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"Если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСК, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", - подчеркнул Лев Парцхаладзе, заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В список Постановления вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, и нежилых домов. Изменения касаются частных домов и квартир в многоэтажных строениях.

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Торговые залы, офисные помещения, бизнес-центры и другие объекты (классов СС2 и СС3), также имеют право перепланировать, если нет вмешательства в ограждающие или несущие конструкции.

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