Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Замороженные стройки достроят за бюджетные деньги

Комментариев: 0
Законопроект уже подготовлен в Минрегионстрое.
Недострои переложат под ответственность местных властей
Недострои переложат под ответственность местных властей
depositphotos.com

Законопроект Минрегионстроя о борьбе с долгостроями планируют подать на утверждение в Верховную раду в 2019 году. Данный проект должен обезопасить покупки новостроек в Украине. Об этом сообщает UBR. 

Читай также: В Украине введут новые правила пользования жилым фондом

“Мы провели десяток круглых столов по обсуждению того, как сделать, чтоб проблемных строек не было, как быть с пострадавшими людьми, кто и какую ответственность должен нести. Теперь мы хотим этот законопроект передать в комитет. Скорее всего, в Раду он пойдет как депутатская инициатива, тогда он быстрее реализуется“, — отметил Лев Парцхаладзе, замминистр регионального развития.

То есть данный законопроект должен перенести ответственность на того, кто разрешил стройку, а не на застройщика. Так, в случае чего местные власти смогут изымать проблемные объекты и достраивать их, деньги планируют брать или с бюджета, или с помощью сторонних инвесторов. 

Читай также: Перепланировку квартиры теперь можно делать без разрешения властей

Документ будет содержать список домов, которые можно будет изымать. Например, если уровень готовности новостроя высокий, то достроить его будет намного быстрее и дешевле.

“По стране несколько десятков проблемных строек. В одном только Киеве есть пара десятков. Нужно понимать, что это ответственность местных органов власти. От позиции мэров городов, их замов, Верховной Рады будет зависеть, как эти вопросы будут решаться“, — резюмировал Парцхаладзе.

Ранее сообщалось, какие квартиры искали люди - украинцы хотят жить в однушках. Чаще всего в интернете искали однокомнатные квартиры в Киеве и Виннице.

Поделись:
Теги: недострой, замороженная стройка, стройка, новострои, новые дома, постройка, строительство, строительство домов, долгострои, минрегионстрой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь