Замороженные стройки достроят за бюджетные деньги

Законопроект уже подготовлен в Минрегионстрое.

Законопроект Минрегионстроя о борьбе с долгостроями планируют подать на утверждение в Верховную раду в 2019 году. Данный проект должен обезопасить покупки новостроек в Украине. Об этом сообщает UBR.

Читай также: В Украине введут новые правила пользования жилым фондом

“Мы провели десяток круглых столов по обсуждению того, как сделать, чтоб проблемных строек не было, как быть с пострадавшими людьми, кто и какую ответственность должен нести. Теперь мы хотим этот законопроект передать в комитет. Скорее всего, в Раду он пойдет как депутатская инициатива, тогда он быстрее реализуется“, — отметил Лев Парцхаладзе, замминистр регионального развития.

То есть данный законопроект должен перенести ответственность на того, кто разрешил стройку, а не на застройщика. Так, в случае чего местные власти смогут изымать проблемные объекты и достраивать их, деньги планируют брать или с бюджета, или с помощью сторонних инвесторов.

Читай также: Перепланировку квартиры теперь можно делать без разрешения властей

Документ будет содержать список домов, которые можно будет изымать. Например, если уровень готовности новостроя высокий, то достроить его будет намного быстрее и дешевле.

“По стране несколько десятков проблемных строек. В одном только Киеве есть пара десятков. Нужно понимать, что это ответственность местных органов власти. От позиции мэров городов, их замов, Верховной Рады будет зависеть, как эти вопросы будут решаться“, — резюмировал Парцхаладзе.

Ранее сообщалось, какие квартиры искали люди - украинцы хотят жить в однушках. Чаще всего в интернете искали однокомнатные квартиры в Киеве и Виннице.