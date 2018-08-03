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Как будут работать квартиры в лизинг в Украине в 2019 году

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Минрегионстрой и Госипотечное учреждение подготовили новую законодательную инициативу.
С 2019 года государство предлагает брать квартиры в лизинг
С 2019 года государство предлагает брать квартиры в лизинг
depositphotos.com

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) предлагает украинцам в 2019 году альтернативу ипотечному кредитованию. Теперь можно будет брать квартиры в лизинг, то есть по сути арендовать с последующим правом выкупа, передает UBR. 

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Законодательные нормы и уставной фонд уже пополнили, а квартиры планируют реализовывать с ремонтом, чтобы люди имели возможность сразу заехать и жить.

Параллельно с ГИУ свой законопроект готовят и в Министерстве регионального строительства, которые хотят сдавать от государства квартиры в пользование.

Чем квартиры в лизинг будут отличаться от кредитного жилья и какие документы нужны для оформления рассказал Лев Парцхаладзе, заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что какие квартиры искали украинцы. Чаще всего в интернете искали однокомнатные квартиры в Киеве и Виннице.

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Теги: Государственное ипотечное учреждение, минрегионстрой, квартиры в лизинг, неподъемные кредиты, кредиты, кредитные квартиры, аренда жилья в украине
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