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В Киеве незаконно приватизировали недвижимость в 4-5 раз дешевле рыночной цены

Комментариев: 3
Из-за действий чиновницы Киев понес убытки в 12,2 млн гривен.
Убытки от незаконной приватизации составили 12,2 млн грн
Убытки от незаконной приватизации составили 12,2 млн грн
kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура города Киева сообщила, что экс-руководитель районного Фонда приватизации коммунального имущества в Киеве незаконно реализовала 14 объектов коммунальной собственности. 

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В суд уже направлено обвинительный акт на чиновницу по обвинению в злоупотреблении служебным положением в деле по отчуждению коммунальной недвижимости по заниженной стоимости.

Так, 14 объектов коммунальной собственности было реализовано по цене в 4-5 раз меньше в период с 2007 года по 2010. А всего убытков территориальная община Киева в лице КГГА понесла 12,2 млн гривен убытков. 

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Досудовое следствие квалифицировало действия бывшей главы Фонда приватизации по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что замороженные стройки достроят за бюджетные деньги. Законопроект уже подготовлен в Минрегионстрое.

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Теги: приватизация в киеве, незаконная приватизация, КГГА, убытки, Фонд приватизации коммунального имущества, Киев, столица
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Комментариев (3)
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FPN    08.01.2019, 12:36
Оценка:  0
FPN
Безимённая чиновница!!!!
гость  (аноним)  08.01.2019, 12:14
Оценка:  0
гость
Хороший способ: сначала продать, потом кого-то за это посадить, проданное имущество отобрать, но деньги не возвращать. Потом можно повторить еще несколько раз.
гость  (аноним)  08.01.2019, 12:09
Оценка:  0
гость
ага, распродажа киева, sale
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