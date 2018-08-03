В Киеве незаконно приватизировали недвижимость в 4-5 раз дешевле рыночной цены

Из-за действий чиновницы Киев понес убытки в 12,2 млн гривен.

Прокуратура города Киева сообщила, что экс-руководитель районного Фонда приватизации коммунального имущества в Киеве незаконно реализовала 14 объектов коммунальной собственности.

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В суд уже направлено обвинительный акт на чиновницу по обвинению в злоупотреблении служебным положением в деле по отчуждению коммунальной недвижимости по заниженной стоимости.

Так, 14 объектов коммунальной собственности было реализовано по цене в 4-5 раз меньше в период с 2007 года по 2010. А всего убытков территориальная община Киева в лице КГГА понесла 12,2 млн гривен убытков.

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Досудовое следствие квалифицировало действия бывшей главы Фонда приватизации по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что замороженные стройки достроят за бюджетные деньги. Законопроект уже подготовлен в Минрегионстрое.