Украинцам рассказали, как платить за отопление всего лишь 6,5 грн за кв м

Система кредитов заработает с марта 2019 года.

На утепление и модернизацию жилья Украина выделит 4,5 млрд грн, а ЕС около 54 млн долларов depositphotos.com

Фонд энергоэффективности Украины через полтора месяца сможет предоставлять украинцам кредит на модернизацию и утепление жилья. Для его оформления нужно будет создать ОСМД или выбрать руководителя, отказавшись от ЖЭКов, передает Сегодня.

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Например, жительница Луцка Нина Новак предлагает соседям объединиться и отказаться от ЖЭКа. В своей квартире она ходит одетой, так как в помещении температура составляет +9 градусов, коммунальщики объясняют это отсутствием средств на утепление дома.

“Этот обогреватель у нас куплен еще в советском союзе. И еще с сентября я его включила, чтобы в доме не было сырости. И так каждый год. Еще на улице тепло, а я включаю камин“, - рассказывает Нина Новак.

Отказавшись еще несколько лет назад от услуг ЖЭКа, пенсионерка Галина Хоменко платит за квадратный метр немного больше 6,5 грн, так как в доме стоит индивидуальный тепловой пункт.

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“Стоит агрегат, он нам тепло поставляет, если холодно – больше, если тепло – меньше. В связи с этим нам тогда дешевле платить за отопление“, – говорит Галина Хоменко.

Также стены дома, в котором проживает Галина утеплены за счет кредитов от государства и местных программ поддержки.

“Мы экономим от тарифов города 80%, это существенная разница. В прошлом году мне нужно было заплатить 1600 гривен за двухкомнатную квартиру, а в этом году я заплатила 700 гривен“, – рассказывает Саботюк.

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На данный момент около 15% многоэтажек создали ОСМД, то есть 33 тысячи домов. Фонд энергоэффективности уже готов с ними сотрудничать с марта 2019 года. По словам Геннадия Зубко, министра регионального развития, строительства и ЖКХ, на счету Фонда находится 4,5 млрд гривен на модернизацию и утепление.

В свою очередь, на Фонд энергоэффективности Европейский союз также выделит 54 миллиона долларов.

“Дом может пройти аудит по инженерным конструкциям, по электросетям и четко получить рекомендации, что нужно делать, чтобы целесообразно использовать средства, которые дает Фонд энергоэффективности и государство и сами жители“, – отмечает Зубко.

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Вместо ЖЭКа можно будет выбрать и руководителя, который отчитывается за каждую потраченную гривну.

“Это не означает ликвидацию ЖЭКов, ЖЭК, если он оказывал такие услуги (управляющего. – Ред.), тоже может принять участие в конкурсе и выиграть этот конкурс“, – подчеркивает министр.

В том случае, если жители дома не создадут ОСМД или не выберут руководителя, то дом будет подчиняться муниципальному ЖЭКу автоматически и решать, кто и почем будет предоставлять услуги.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожали горячая вода и отопление. В среднем тарифы выросли на 16% в зависимости от области. Второй этап подорожания ожидает украинцев в мае.