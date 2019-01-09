Подать заявку на Доступное жилье можно теперь онлайн

Все этапы регистрации можно пройти онлайн с 4 января 2019 года.

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству сообщил на своем сайте, что с 4 января 2019 года, желающие могут подать заявления онлайн на участие в программе жилищного кредитования за счет статусного капитала Госмолодежжилья.

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Сначала нужно проверить возможность участие в Доступной жилье на сайтах региональных управлений Госмолодежжилья по месту регистрации, а потом зарегистрироваться.

Госмолодежжилья также выложили пошаговую инструкцию, где после проверки и регистрации участникам необходимо выбрать жилой объект, подать заявление на получение кредита. Получив его, нужно составить договоры с продавцом и фондом Госмолодежжилья.

Ранее сообщалось, что первые четыре семьи купили квартиры по программе “Доступное жилье“.