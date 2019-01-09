Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подать заявку на Доступное жилье можно теперь онлайн

Комментариев: 1
Все этапы регистрации можно пройти онлайн с 4 января 2019 года.
Госмолодежжилья рассказали как участвовать в Доступном жилье онлайн
Госмолодежжилья рассказали как участвовать в Доступном жилье онлайн
depositphotos.com

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству сообщил на своем сайте, что с 4 января 2019 года, желающие могут подать заявления онлайн на участие в программе жилищного кредитования за счет статусного капитала Госмолодежжилья. 

Читай также: Украинцам рассказали, как платить за отопление всего лишь 6,5 грн за кв м

Сначала нужно проверить возможность участие в Доступной жилье на сайтах региональных управлений Госмолодежжилья по месту регистрации, а потом зарегистрироваться.

Госмолодежжилья также выложили пошаговую инструкцию, где после проверки и регистрации участникам необходимо выбрать жилой объект, подать заявление на получение кредита. Получив его, нужно составить договоры с продавцом и фондом Госмолодежжилья. 

Ранее сообщалось, что первые четыре семьи купили квартиры по программе “Доступное жилье“.

Поделись:
Теги: доступное жилье, квартиры в кредит, кредит на квартиру, Госмолодежжилья, пошаговая инструкция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  09.01.2019, 17:26
Оценка:  +1
гость
проверить возможность участие в Доступной жилье

Госмолодежжилья также выложили пошаговую инструкцию,

Блин! Это же невозможно читать!))) Автор - двоечник!
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь