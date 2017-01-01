Сколько лет потратят украинцы, чтобы собрать на квартиру

В первом полугодии 2018 года среднемесячные доходы одного домохозяйства составили 9249 грн.

В 2018 году за первые три квартала было подписано 484 403 договора купли-продажи недвижимости, а с июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14 172 договора с недвижимостью, а частные 166 099.

Читай также: Замороженные стройки достроят за бюджетные деньги

Несмотря на то, что средняя цена за кв м квартиры в Киеве в декабре 2018 года составила 1030 долларов, что ниже на 170 долларов по сравнению с декабрем 2017 года, все же спрос на них остается стабильно низким. Хотя ежегодно в Украине строится очень много домов, но для большинства населения они все равно не доступны.

Сегодня подсчитали, сколько средняя украинская семья должна откладывать, чтобы позволить себе купить собственное жилье.

Так, при средней зарплате в октябре 2018 года в 9218 грн, городское домохозяйство получало 9541 грн, а сельское 8648 грн. В среднем одно домохозяйство включает в себя 2,11 человека. То есть, в среднем это 4384 грн на человека, или в городе – 4587 грн, а в селе – 3985 грн дохода на человека.

Читай также: Подать заявку на Доступное жилье можно теперь онлайн

Если учитывать максимальный заработок – в городе, то остаются еще траты на продукты и коммунальные платежи. Продукты составляют 50% от доходов, а коммунальные 16%, это приблизительно равняется 4075 грн и 1304 грн. Так, при доходе в 9541 грн украинцы тратят 5109 грн в среднем на продукты и питание.

Если предположить идеальную ситуацию и не брать во внимание остальные траты в виде проезда, покупки техники, одежды и так дальше, то каждая семья ежемесячно может отложить приблизительно 4432 грн на покупку квартиры.

При средней цене, и самой высокой среди других областей, в 23 400 грн за кв м остаются квартиры в Киеве. При разнице цен на квартиры в разных районах столицы, средняя цена квартиры составляет 38 тыс долларов (около 1 млн грн).

Читай также: Украинцам рассказали, как платить за отопление всего лишь 6,5 грн за кв м

Так, при ежемесячном вкладе в 4432 грн на квартиру в Киеве можно накопить за 18,8 года, или 226 месяцев.

Во Львове, как и в Одессе, средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 30 тыс долларов (около 820 тыс грн), то есть накопить можно за 15,5 лет, или 185 месяцев).

В Харькове цена на среднюю 1-комнатную ниже – приблизительно 17,4 тыс долларов (476 тыс грн), то есть для покупки нужно около 10 лет, или 107 месяцев.

Средняя цена однушки в Днепре составляет 21,4 тыс долларов (586 тыс грн), или 11 лет ежемесячной экономии.

Чтобы купить квартиру, украинцам нужно в среднем откладывать от 10 до 18,8 лет Сегодня

Ранее сообщалось, как будут работать квартиры в лизинг в Украине в 2019 году. Минрегионстрой и Госипотечное учреждение подготовили новую законодательную инициативу.